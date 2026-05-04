Nel cuore della memoria dell’emigrazione italiana torna con forza la tragedia del Disastro di Marcinelle, una delle pagine più drammatiche della storia degli italiani all’estero. In vista del 70° anniversario, che ricorrerà l’8 agosto 2026, approda al Senato un disegno di legge promosso da Fratelli d’Italia per riconoscere come monumento nazionale due luoghi simbolo della memoria: la piazza Caduti di Marcinelle e la cappella delle Vittime, situate a Manoppello, in provincia di Pescara.

L’iniziativa porta la firma dei senatori Etelwardo Sigismondi, Guido Quintino Liris e Roberto Menia, e punta a valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi del sacrificio degli italiani emigrati nel secondo dopoguerra. Manoppello, infatti, fu tra le comunità più colpite: dei 262 minatori morti nella miniera belga nel 1956, ben 22 provenivano da questo centro abruzzese.

La piazza Caduti di Marcinelle, situata lungo Corso Santarelli, è oggi il fulcro delle commemorazioni istituzionali. Qui sorgono due lapidi dedicate alle vittime e un monumento-fontana realizzato dall’artista abruzzese Pietro Cascella, inaugurato nel 2000. L’opera, caratterizzata da un forte contrasto tra forme spigolose e linee ondulate, rappresenta simbolicamente la durezza del lavoro minerario e il dolore della tragedia. Nella piazza è inoltre presente un carrello del carbone, elemento evocativo del legame storico tra le miniere della Majella e quelle del Belgio.

Altro luogo di profonda memoria è la cappella delle Vittime di Marcinelle, situata nel cimitero comunale. Realizzata nel 1957, accoglie il ricordo delle 22 salme dei minatori rientrate in Italia dopo la tragedia, diventando nel tempo un simbolo del tributo pagato dall’Abruzzo all’emigrazione.

Ogni anno, l’8 agosto, si celebra la Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, con cerimonie ufficiali in tutta Italia e nelle comunità italiane all’estero. Una ricorrenza che mantiene viva la memoria dei 262 lavoratori morti a Marcinelle e richiama l’attenzione sui diritti e sulla sicurezza sul lavoro.

Il riconoscimento di questi siti come monumento nazionale rappresenterebbe un passo importante non solo per la tutela del patrimonio storico, ma anche per rafforzare il legame tra Italia e le sue comunità nel mondo. Marcinelle resta infatti un simbolo universale della condizione degli emigrati italiani e del loro contributo allo sviluppo europeo, spesso segnato da sacrifici estremi.

Una proposta che unisce memoria, identità e futuro, riaffermando il valore della storia dell’emigrazione italiana come parte integrante della coscienza nazionale.