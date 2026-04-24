Non c’è pace per Ursula Von der Leyen. La notizia è passata ovviamente in sordina, ma Bruxelles non ha avuto nemmeno il tempo di festeggiare la sconfitta di Victor Orban nelle elezioni ungheresi (ed ammesso poi che alla prova dei fatti il nuovo leader Peter Magyar si dimostri effettivamente diverso dal suo predecessore) che arriva la tegola bulgara dove l’ex presidente della repubblica Rumen Radev si è imposto domenica nelle elezioni anticipate con un risultato che è andato ben al di là dei sondaggi, conquistando la maggioranza assoluta dei seggi.

Grande sconfitta la coalizione del governo uscente (che aveva portato la Bulgaria nell’area-euro a partire dal gennaio di quest’anno causando – come previsto – un forte aumento dei prezzi) con gli ultimi mesi contraddistinti anche da proteste di piazza contro la corruzione.

“Fiutando” la situazione, ecco l’imprevista discesa in campo di Rumen Radev che era presidente della repubblica bulgara, ma ormai giunto quasi alla fine del suo doppio mandato.

Ex pilota militare, generale dell’aeronautica, nelle sue prime dichiarazioni post elettorali Ravel è stato molto chiaro, ribadendo le sue critiche all’Europa e il suo no ad ulteriori aiuti all’Ucraina: «L’Europa sarebbe molto più pragmatica – ha detto – se l’Unione europea riprendesse il dialogo con Mosca. Questa è una vittoria della moralità. La gente ha respinto l’arroganza dei vecchi partiti e non ha ceduto alle manipolazioni, questa è una vittoria della speranza contro la diffidenza”.

La linea politica di Radev ha attirato molta attenzione a livello internazionale, tenuto conto che durante la sua presidenza si è ripetutamente opposto all’invio di aiuti militari all’Ucraina e ha criticato le politiche dell’Unione europea sul conflitto.

Ancora pochi giorni fa Radev ha ribadito la sua precedente e controversa affermazione secondo cui «la Crimea è russa», definendola una «posizione realistica».

Di qui il timore a Bruxelles che la Bulgaria possa sostituire l’Ungheria alla guida dei paesi euroscettici.