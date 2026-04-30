Dramma nella notte sull’isola spagnola di Ibiza, dove un cittadino italiano è stato ucciso a coltellate in una delle zone più frequentate dai turisti. La vittima è Francesco Sessa, trentenne originario di Pagani.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta a Platja d’en Bossa, noto centro della movida locale. Il giovane sarebbe stato colpito con un fendente al lato sinistro del torace da un uomo che, subito dopo l’attacco, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Indagini in corso e caccia al responsabile

Sulla vicenda indaga la Guardia Civil, che ha immediatamente isolato l’area del delitto, avvenuto davanti a un condominio e sotto gli occhi di diversi testimoni. Gli inquirenti stanno lavorando senza sosta per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Fondamentali per le indagini saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e le testimonianze raccolte sul posto. Alcuni presenti avrebbero riferito di aver visto il giovane italiano in compagnia di due persone poco prima dell’aggressione.

Il supporto delle istituzioni italiane

Il caso è seguito con attenzione anche dal Consolato italiano a Barcellona, che si è attivato per fornire assistenza e supporto ai familiari della vittima e per monitorare l’evoluzione delle indagini.

Sul luogo dell’omicidio sono giunti anche quattro amici italiani di Francesco Sessa, rimasti però all’esterno dell’area delimitata dalle forze dell’ordine.

Una tragedia che colpisce la comunità italiana all’estero

L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza nelle località turistiche molto frequentate anche da giovani italiani. Ibiza, da anni meta privilegiata per vacanze e lavoro stagionale, ospita una presenza significativa di connazionali, soprattutto durante i mesi primaverili ed estivi.

La comunità italiana all’estero segue con apprensione gli sviluppi di una vicenda ancora tutta da chiarire. Gli investigatori proseguono le ricerche del responsabile, mentre restano aperti molti interrogativi sulle circostanze che hanno portato alla morte del giovane.