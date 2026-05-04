Il Made in Italy continua a espandersi sui mercati internazionali grazie alla spinta del digitale, e tra i principali motori di questa crescita c’è Amazon. La piattaforma di e-commerce rappresenta oggi uno strumento strategico per le piccole e medie imprese italiane, consentendo loro di raggiungere consumatori in tutto il mondo, inclusi milioni di italiani residenti all’estero.

Negli ultimi anni si è consolidato un modello virtuoso tra il colosso dell’e-commerce e il tessuto produttivo italiano: le PMI ampliano la propria presenza sui mercati globali, mentre i consumatori hanno accesso a prodotti autentici, spesso con tempi di consegna rapidi e standard qualitativi elevati. Un sistema che rafforza il legame tra Italia e diaspora, rendendo più semplice mantenere vive tradizioni e abitudini legate al cibo e all’artigianato.

Tra i casi di successo spicca quello della Fraccaro 1932, storica realtà dolciaria di Castelfranco Veneto, che ha saputo sfruttare le potenzialità dell’online. L’azienda ha registrato un fatturato di circa 200 mila euro attraverso Amazon, a cui si aggiungono ulteriori 300 mila euro generati negli Stati Uniti, con una crescita annua del 12% dopo il rallentamento post-pandemia.

Elemento centrale di questa strategia è la “Vetrina Made in Italy”, iniziativa pensata per valorizzare le eccellenze italiane sia sul mercato nazionale sia su quello internazionale. Il progetto è oggi attivo negli store Amazon di 11 Paesi e realizzato, in gran parte, in collaborazione con l’Agenzia ICE. La piattaforma ospita oltre 5.500 aziende italiane, con più di 3 milioni di prodotti disponibili a livello globale.

Questa vetrina digitale rappresenta una leva fondamentale per l’export, soprattutto in un contesto in cui le comunità italiane all’estero mostrano un interesse crescente verso prodotti che richiamano le proprie radici culturali e gastronomiche. Il digitale, in questo senso, diventa uno strumento chiave per accorciare le distanze e rafforzare il senso di appartenenza.

A conferma dell’impegno nella promozione del brand Italia, Amazon ha annunciato i “Made in Italy Days 2026”, in programma dal 13 al 19 maggio. L’evento, giunto alla quinta edizione, è riconosciuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy tra le iniziative ufficiali della Giornata nazionale del Made in Italy.

Secondo Ilaria Zanelotti, direttrice dei servizi per i partner di vendita di Amazon.it, la piattaforma consente alle PMI di sfruttare appieno le opportunità offerte dal digitale, rafforzando la loro competitività sia in Italia sia all’estero.

In uno scenario globale sempre più connesso, il Made in Italy si conferma dunque un asset strategico per l’economia nazionale. E grazie all’e-commerce, non è mai stato così vicino anche per gli italiani nel mondo, che possono continuare a riconoscersi nei prodotti simbolo dell’eccellenza italiana.