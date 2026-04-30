Si è svolto il 28 aprile il webinar internazionale promosso dalla V Commissione del CGIE, dedicato al tema “Transizione energetica, Carbon Credit e opportunità per le imprese italiane all’estero”.

Ad aprire i lavori è stato il Presidente della V Commissione, Massimo Romagnoli, che ha sottolineato come la transizione energetica rappresenti oggi una questione centrale non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico e industriale, con impatti diretti sulla competitività delle imprese italiane nel mondo.

Nel corso dell’intervento è stato evidenziato come le recenti tensioni geopolitiche e le criticità legate alle principali rotte energetiche internazionali, come lo Stretto di Hormuz, abbiano reso ancora più urgente la necessità di diversificare le fonti energetiche e rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti.

Particolare attenzione è stata dedicata al nuovo quadro normativo europeo, con riferimento alla Direttiva RED III, che definisce obiettivi ambiziosi in materia di energie rinnovabili e avrà effetti concreti su settori strategici quali trasporti, logistica, industria e supply chain. Il biennio 2026-2027 è stato indicato come fase decisiva in cui le imprese inizieranno a confrontarsi direttamente con i cambiamenti in atto.

Romagnoli ha inoltre sottolineato come strumenti quali il calcolo della carbon footprint, l’utilizzo dei Carbon Credit, i biocarburanti avanzati e soluzioni come l’HVO rappresentino non solo obblighi normativi, ma anche leve di sviluppo e innovazione.

Nel suo intervento è stato ribadito il ruolo strategico della rete degli italiani all’estero, composta da imprenditori, professionisti e manager, chiamata a supportare il sistema produttivo nazionale nell’affrontare le sfide della sostenibilità e cogliere le opportunità offerte dalla nuova economia del carbonio.

Tre gli elementi indicati come fondamentali per affrontare questa fase: conoscenza delle normative, adozione di strumenti operativi e una visione strategica capace di governare il cambiamento.

Il webinar, che ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali, ha registrato numeri di grande rilievo: 465 iscrizioni complessive, con un picco di 222 partecipanti collegati in contemporanea e una media di 155 utenti collegati fino al termine dei lavori.

L’iniziativa si è posta l’obiettivo di fornire indicazioni concrete e operative alle imprese, favorendo il dialogo tra istituzioni, mondo produttivo e professionisti.

“In questo scenario – ha concluso Romagnoli – la transizione energetica non è una minaccia, ma una leva di crescita per chi saprà prepararsi e innovare. È il momento di agire, trasformando le sfide globali in opportunità per il Sistema Italia”.