SONDAGGIO | Boom di consensi per Conte. Cala ancora la Lega (25,9%), ora è a soli tre punti dal Pd (22,9%)

Continua a perdere consensi la Lega di Matteo Salvini, data questa settimana al 25,9% (era al 26%). Dunque il Carroccio è ben distante oggi, nelle intenzioni di voto degli italiani, dal risultato delle Europee (34%) e da quei sondaggi che davano le camicie verdi quasi al 40%.

Basti pensare che secondo il sondaggio Ixè per Carta Bianca oggi il partito guidato da Matteo Salvini è a soli tre punti di distanza dal Pd, che sale al 22,9% dal 22,6%. Anche il M5S guadagna qualche decimo di punto, salendo al 16,4% dal 16.

Nel complesso l’area di Governo ha recuperato un punto rispetto al sondaggio di due settimane fa, non tanto per effetto di una crescita del gradimento dei singoli leader di partito, quanto per il traino del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la cui fiducia ha raggiunto il 60%, segnando un balzo di 20 punti dall’inizio dell’emergenza.

Proprio sulla gestione dell’emergenza il Governo ha guadagnato consenso: la fiducia nell’esecutivo e’ passata, infatti, dal 35% di febbraio all’attuale 56%. Scende pero’ nell’area di governo Iv che passa all’1,9 dal 2 mentre la Sinistra sale al 3,6 dal 3,5. All’opposizione Fdi e’ stabile al 12,5 e Fi passa al 7,7 dal 7,5.