Schlein: “Centrodestra ossessionato dall’immigrazione, non vede l’emigrazione di tanti giovani”

Elly Schlein in Sicilia: “Tanti giovani in gamba formati nelle scuole e nelle università della vostra meravigliosa isola che con contratti precari e salari bassi sono costretti ad andare altrove per costruirsi un futuro”

“Il centrodestra è ossessionato dall’immigrazione e non vede l’emigrazione di tanti giovani in gamba formati nelle scuole e nelle università della vostra meravigliosa isola che con contratti precari e salari bassi sono costretti ad andare altrove per costruirsi un futuro. Noi vogliamo invertire questa rotta. Costruire opportunità di un futuro”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo in collegamento video al comizio di chiusura della candidata sindaca del centrosinistra e del M5s a Siracusa, Renata Giunta.

Ad Ancona, poi, dal palco di un comizio a sostegno della candidata a sindaca Ida Simonella nel ballottaggio contro lo sfidante del centrodestra Daniele Silvetti, la segretaria Pd ha detto: “Mi vergogno di essere in un Paese in cui troppe aziende preferiscono pagare una multa piuttosto che inserire nel mondo del lavoro persone con disabilità che ne hanno diritto”.

“Bisogna che lavoriamo per cambiare la cultura e la mentalità – ha rimarcato – perché quello che non vuole mai capire la destra che oggi governa l’Italia e che si candida a conquistare, dicono, Ancona, sono alcune cose che vorremmo ribadire insieme: il welfare non è un costo è un investimento, uno dei più importanti investimenti nel futuro della nostra comunità e senza non ci può essere il rilancio economico che serve dopo le difficoltà di questi anni”.

“Le due cose si tengono insieme – ha proseguito Schlein – se abbiamo la cura di non lasciare indietro nessuno: il primo che si rialza non parta via di corsa ma si giri indietro a tendere una mano a chi fa più fatica a rialzarsi”.

L’altro tema, ha detto ancora, è quello delle morti sul lavoro: “ieri ce ne sono state cinque e non è tollerabile che si continui a ignorare il grande problema della sicurezza del lavoro. Lo dico anche agli appassionati di sicurezza che stanno al Governo ma di sicurezza sul lavoro non parlano mai”.