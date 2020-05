ROSARIO | Comites, Consolato e associazioni uniti per promuovere la lingua italiana

Per iniziativa del Comites di Rosario si è tenuta ieri una video conferenza con i rappresentanti delle istituzioni che si occupano della diffusione della lingua italiana nella circoscrizione per presentare loro il nuovo Dirigente Scolastico del Consolato generale, Michele Negro.

Alla videoconferenza sono intervenuti il Console Generale Martin Brook, il Presidente del Comites Franco Tirelli, il Vice segretario d’area del CGIE Mariano Gazzola, e i consiglieri del Comites Marcelo Castello, Laura Moro, Gustavo Marzioni, Laura Moro, Salvador Finocchiaro, ed Hector Fonzo. Hanno preso parte ai lavori rappresentanti legali, presidenti e coordinatori dei corsi di lingua di ben 77 istituzioni attive nella circoscrizione consolare.

Per Negro, che ha iniziato il suo mandato in Consolato poco prima dell’inizio del lockdown, è stata una preziosa occasione per avere un primo contatto con i responsabili dei corsi di tutti i livelli cui ha anticipato quanto intende fare per migliorare il coordinamento degli sforzi di tutti gli attori in campo per la diffusione dell’italiano nella circoscrizione consolare.

Hanno partecipato alla video conferenza rappresentanti di diverse città della provincia di Santa Fe (Capital, Reconquista, Las Rosas, Casilda, Las Parejas, Firmat, Rafaela, Rosario, El Trebol, San Jorge, Centeno, Avellaneda, San Lorenzo, Arroyo Seco, San José de la Esquina e María Juana), Entre Ríos (Paraná, Chajari, Colón, Victoria, Gualeguay e Concordia), Corrientes (Capital), Misiones (Posadas), Chaco (Resistencia) e del nord della Provincia di Buenos Aires (Salto, Pergamino e San Nicolás).