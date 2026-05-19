Ha riaperto ufficialmente la storica sede del Consolato generale d’Italia a Bahía Blanca, completamente ristrutturata dopo i gravi danni causati dall’alluvione che nel marzo 2025 colpì duramente la città argentina.

L’edificio, patrimonio dello Stato italiano e simbolo della presenza italiana nella regione, era stato seriamente compromesso dall’ingresso dell’acqua durante l’emergenza che paralizzò Bahía Blanca per settimane. I lavori di recupero hanno interessato sia gli interventi strutturali sia il ripristino degli spazi destinati ai servizi consolari.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il sindaco della città, rappresentanti della comunità italiana locale e le autorità consolari. La riapertura segna il ritorno delle attività nella sede originaria, uno storico palazzo situato sulla celebre Avenida Alem e considerato patrimonio architettonico cittadino.

L’alluvione del marzo 2025 provocò una delle emergenze più gravi degli ultimi anni nella zona: le piogge torrenziali causarono l’esondazione di corsi d’acqua e vasti allagamenti urbani, con pesanti danni a infrastrutture, abitazioni e servizi pubblici. Il bilancio ufficiale fu di 18 morti e circa 1.400 feriti.

Anche il Consolato italiano subì conseguenze significative. Parte degli archivi cartacei venne raggiunta dall’acqua e circa il 20% dei fascicoli risultò danneggiato.

La sede consolare di Bahía Blanca rappresenta un presidio fondamentale per la collettività italiana in Argentina, considerando che la circoscrizione copre un territorio vastissimo che comprende la Patagonia argentina, la provincia della Tierra del Fuego, La Pampa e gran parte del sud-est della provincia di Buenos Aires.

Nonostante le difficoltà, il Consolato aveva già ripreso pienamente le proprie funzionalità nell’aprile 2025, mentre proseguivano i lavori di recupero dell’edificio storico.

Durante la cerimonia di riapertura, il console Nicola Bazzani ha spiegato che l’obiettivo non era soltanto riportare il Consolato alle condizioni precedenti alla tragedia, ma migliorarlo, puntando su una ristrutturazione capace di coniugare modernità, comfort e funzionalità con la tutela del valore storico dell’edificio.

Un restauro nel segno del Made in Italy, dunque, che restituisce alla comunità italiana della regione un punto di riferimento istituzionale e culturale fondamentale.