Il MAIE (Movimento Associativo Italiani all’Estero) annuncia ufficialmente la celebrazione del Congresso MAIE Rosario, che si terrà sabato 25 aprile alle ore 10:00 presso la sede dell’Asociación Italiana Alcara Li Fusi (San Luis 2571).

L’evento rappresenta un momento cruciale di incontro e confronto per la comunità italo-americana. Al centro del dibattito ci saranno i pilastri fondamentali che legano gli italiani nel mondo alla loro terra d’origine: Cittadinanza, Nuove Generazioni e Cultura Italiana.

Il Congresso vedrà la partecipazione delle massime cariche del Movimento, guidate dal fondatore, il presidente Ricardo Merlo, e di una fitta rete di dirigenti e coordinatori provenienti da tutta l’Argentina e dai principali paesi del continente americano.

Tra le autorità confermate, oltre al padrone di casa l’On. Franco Tirelli, figurano:

Enzo Odoguardi, Vicepresidente MAIE

Antonio Iachini, Coordinatore America

Mariano Gazzola, Coordinatore Sudamerica

Luciana Laspro, Coordinatrice Brasile

Coordinatori territoriali: Jorge Sereni (CABA), Marcelo Carrara (Mar del Plata), Rodolfo Borghese (Córdoba) e Marcelo Pintagro (Rosario).

Saranno inoltre presenti i membri del CGIE Juan Paglialunga e Marcelo Romanello, insieme ai vertici dei Comites: Dario Signorini (CABA), Gerardo Valzacchi (Córdoba), Juan M. De Luca (La Plata), Maru Serrano (Lomas de Zamora), Elizabeth Pompilio (MAIE CABA) il portavoce MAIE Brasile Fabio Fasioli (Belo Horizonte), il Presidente Jobson Carrafa (Rio de Janeiro) e il Presidente di Feditalia, Carlos Malacalza.

In un’epoca di grandi cambiamenti, il MAIE invita la comunità a partecipare attivamente.

“È il momento di incontrarci per pensare insieme il futuro della nostra comunità”, dichiara Tirelli. “La vostra voce è fondamentale per rafforzare il nostro legame con l’Italia”.

L’incontro si prefigge di elaborare nuove strategie per agevolare le pratiche di cittadinanza, coinvolgere i giovani nella vita associativa e promuovere la cultura italiana come asset strategico di identità e sviluppo.

DETTAGLI DELL’EVENTO:

Data: Sabato 25 Aprile

Ora: 10:00

Luogo: Asociación Italiana Alcara Li Fusi

Indirizzo: San Luis 2571, Rosario, Argentina