REPUBBLICA DOMINICANA | Comites Santo Domingo, tra gli eletti anche un consigliere della Lista con Odoguardi

In una nota i ringraziamenti della lista: “Possiamo assicurarvi che l’impegno preso con tutti voi, residenti nella Repubblica Dominicana, segue ancor più vivo”

Entra anche un consigliere della lista “Comites con Vincenzo Odoguardi” nel Comites di Santo Domingo. A rigor di logica dovrebbe essere proclamato consigliere Vincenzo Odoguardi, risultato il candidato più votato della lista, ma tutto è ancora da vedere.

Odoguardi in passato è stato, tra le altre cose, Console onorario a La Romana e attualmente è presidente del Movimento degli Italiani residenti all’estero – MIRE.

La lista legata a Odoguardi ringrazia, attraverso una breve nota, gli elettori che hanno voluto darle fiducia con il proprio voto.

“Carissimi amici connazionali che ci avete accompagnato in questa nuova avventura, prima di tutto vogliamo ringraziarvi per l’appoggio dato e dedicare a voi il risultato ottenuto, frutto di un appassionato sforzo comune. Possiamo assicurarvi che l’impegno preso con tutti voi, residenti nella Repubblica Dominicana, segue ancor più vivo e presto avremo la possibilità di consolidarlo con quanti vorranno collaborare alla costruzione di una comunità coesa. Le prossime festività sono una occasione propizia per inviarvi anche un messaggio di augurio di Buon Natale e un arrivederci al 2022. Ancora grazie, da tutti noi, e a presto”.