Un momento politico e organizzativo di peso internazionale. Lo scorso fine settimana, a Rosario, si è svolto il Congresso del Movimento Associativo Italiani all’Estero, con la partecipazione di delegati e coordinatori arrivati da tutta l’America Latina, oltre che da Stati Uniti e Canada.

Un appuntamento che ha confermato la vocazione globale del Movimento fondato e guidato da Ricardo Merlo, sempre più punto di riferimento per le comunità italiane nel mondo.

Servizi consolari, cultura e Made in Italy: le priorità

Nel corso dei lavori sono stati affrontati i temi più sentiti dai connazionali all’estero: dal miglioramento dei servizi consolari alla promozione della cultura italiana, fino alla tutela e valorizzazione del Made in Italy.

Questioni concrete, che incidono direttamente sulla vita quotidiana di milioni di italiani fuori dai confini nazionali, sulle quali il MAIE continua a costruire la propria azione politica.

Ma il Congresso è stato soprattutto un’occasione per guardare avanti. Non solo analisi del presente, ma pianificazione strategica in vista dei prossimi appuntamenti elettorali: le elezioni dei Comites nel 2026 e le Politiche del 2027.

Energia, entusiasmo e una macchina già in movimento

A colpire, a Rosario, è stata soprattutto l’energia. Un clima di partecipazione reale, fatto di interventi, confronto e voglia di costruire. Mentre molti restano fermi, in attesa delle campagne elettorali, il MAIE si muove già.

Non è un dettaglio. È una linea politica precisa.

Il Movimento, infatti, lavora con largo anticipo rispetto alle scadenze elettorali, consapevole che quando partirà la campagna vera e propria lo scenario sarà completamente diverso: comunicazione aggressiva, moltiplicazione dei messaggi, sovraccarico informativo.

In quel contesto, distinguere tra proposte concrete e propaganda sarà sempre più difficile per gli elettori.

Oggi, invece, c’è ancora spazio per costruire. E il MAIE lo sta facendo.

“Noi ci siamo sempre”: la linea di Merlo

È lo stesso Ricardo Merlo a ribadirlo da anni: il Movimento non si attiva solo sotto elezioni. Il voto è considerato una tappa, non il fine.

“Noi ci siamo sempre, non solo quando c’è da votare” è una linea che a Rosario è tornata con forza, quasi come un manifesto politico.

Una presenza costante nei territori, nelle comunità, nei problemi reali degli italiani all’estero. Ed è proprio questa continuità operativa che il MAIE punta a trasformare in consenso anche nelle prossime sfide elettorali.

Verso il 2026 e il 2027: una strategia già tracciata

Con le elezioni dei Comites all’orizzonte e le Politiche del 2027 già nel radar, il Congresso di Rosario ha segnato un passaggio chiave: il Movimento è in fase avanzata di organizzazione.

Mentre altri soggetti entreranno in campo più avanti, il MAIE ha già iniziato a strutturare la propria presenza, rafforzare la rete e definire le priorità.

Una strategia che punta a intercettare un elettorato sempre più disorientato e spesso distante dalla politica tradizionale.

Conclusione: tra silenzio e rumore, il vantaggio di chi lavora prima

Nel tempo della politica permanente e della comunicazione continua, c’è un momento in cui il silenzio vale più del rumore. È quello attuale, lontano dalle campagne elettorali ufficiali. Ed è proprio in questa fase che si costruiscono le basi più solide.

Il Congresso di Rosario racconta un Movimento che non aspetta, che si muove quando gli altri osservano, che organizza mentre il dibattito è ancora basso. Una scelta che potrebbe rivelarsi decisiva quando il sistema entrerà nella fase più caotica, quella in cui tutti parleranno e pochi riusciranno davvero a farsi ascoltare. Il MAIE, intanto, ha già iniziato a farlo.

@rickyfilosa