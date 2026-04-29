Un appuntamento che unisce memoria, storia e comunità italiana all’estero. Il prossimo 23 maggio il Comites Berlino promuove l’evento “Justice for Comfort Women”, un’iniziativa culturale rivolta in particolare agli italiani residenti in Germania, ma aperta a tutti coloro che vogliono approfondire una delle pagine più drammatiche del Novecento.
L’incontro si svilupperà attraverso la presentazione, in lingua italiana, delle biografie delle cosiddette “comfort women”, le donne – in gran parte coreane – costrette alla schiavitù sessuale durante la Seconda guerra mondiale. Racconti personali e testimonianze dirette offriranno ai partecipanti uno sguardo umano e profondo su una tragedia storica spesso poco conosciuta dal grande pubblico europeo.
L’evento proseguirà con una visita guidata al Museum der Trostfrauen, uno spazio espositivo interamente dedicato alla memoria delle vittime. Qui sarà possibile contestualizzare ulteriormente le storie ascoltate, grazie a documenti, materiali storici e percorsi narrativi che ricostruiscono il dramma vissuto da migliaia di donne.
L’iniziativa nasce da una collaborazione spontanea tra realtà impegnate sul tema della memoria storica in diversi Paesi, a testimonianza di come il dialogo tra culture possa contribuire a mantenere viva la consapevolezza del passato. Un percorso condiviso che coinvolge anche la comunità italiana all’estero, sempre più protagonista di eventi culturali e di approfondimento.
“Justice for Comfort Women” si propone infatti non solo come momento di conoscenza, ma anche come occasione di riflessione civile. Dare voce alle vittime, ricordare le loro storie e trasmetterle alle nuove generazioni significa contribuire alla costruzione di una cultura fondata sul rispetto, sulla dignità e sulla consapevolezza storica.
Per gli italiani a Berlino – e più in generale per la diaspora italiana in Europa – si tratta di un appuntamento che rafforza il legame con i valori universali della memoria e dei diritti umani, inserendosi in un calendario sempre più ricco di iniziative culturali promosse dai Comites nel mondo.