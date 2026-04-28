Renzi all’attacco del governo: “Deve dimettersi Meloni”

Scontro politico sempre più acceso sul fronte nazionale. Da Bologna, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, interviene duramente sul governo guidato da Giorgia Meloni.

“Per me quella che si deve dimettere ha un nome e un cognome: Giorgia Meloni”, ha dichiarato Renzi a margine di un incontro, entrando nel merito delle polemiche politiche delle ultime ore.

“Il problema non è Nordio, ma tutto il governo”

Nel suo intervento, Renzi ha ridimensionato il focus su singoli ministri, spostando l’attenzione sull’intero esecutivo:

“Se il problema fosse Nordio, in qualche modo lo risolveremmo. Il problema è che in questo governo sembrano impazziti tutti”.

Un attacco frontale che si inserisce in una linea critica già espressa nelle scorse settimane, in cui Renzi aveva parlato di un esecutivo in difficoltà e incapace di governare efficacemente .

Critiche ai ministri e alla gestione economica

Il leader di Italia Viva ha poi elencato una serie di criticità attribuite ai principali esponenti del governo:

Giancarlo Giorgetti, accusato di aver “sbagliato i conti”

Antonio Tajani, ritenuto poco incisivo

Adolfo Urso, criticato per i tagli all’industria

Matteo Salvini, accusato di “straparlare del nulla”

Renzi ha inoltre puntato il dito contro alcune scelte economiche, come l’aumento delle accise, definendole incoerenti rispetto alle successive correzioni annunciate dal governo.

Non è la prima volta che l’ex premier attacca la gestione economica dell’esecutivo, parlando di politiche inefficaci e risultati deludenti .

Sicurezza, politica estera e assenze istituzionali

Nel mirino anche la gestione della sicurezza e della politica internazionale. Renzi ha citato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, definendolo “una persona seria” ma criticandone l’assenza dal dibattito parlamentare.

Sul piano estero, ha evidenziato un contesto globale complesso – dalle tensioni nello Stretto di Hormuz alla guerra in Ucraina – accusando il governo di non essere all’altezza delle sfide internazionali.

“Prima se ne vanno, meglio è per l’Italia”

La conclusione dell’intervento è netta e senza aperture:

“Prima se ne vanno, meglio è per l’Italia”.

Parole che confermano un clima politico sempre più polarizzato, con le opposizioni all’attacco e il governo chiamato a rispondere su più fronti, tra economia, politica estera e gestione interna.

Conclusione

L’uscita di Renzi da Bologna si inserisce in una fase di forte tensione politica, dove il confronto si gioca sempre più sul terreno dello scontro diretto.

Con le opposizioni che alzano il livello delle critiche e un contesto internazionale complesso, il governo Meloni si trova davanti a una sfida doppia: consolidare la propria azione interna e mantenere credibilità sul piano internazionale.

Il confronto è destinato a intensificarsi nelle prossime settimane.