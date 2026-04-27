Italia e Repubblica Dominicana rafforzano la cooperazione sulla sicurezza marittima

Nuovo passo avanti nelle relazioni tra Italia e Repubblica Dominicana sul fronte della sicurezza e della cooperazione internazionale. Nell’ambito del rafforzamento dei rapporti bilaterali, l’ambasciatore italiano a Santo Domingo, Sergio Maffettone, ha effettuato una visita ufficiale alla Armada de la República Dominicana.

L’incontro si è svolto alla presenza del Comandante Generale della Marina dominicana, il viceammiraglio Juan Bautista Crisóstomo Martínez, e ha rappresentato un momento significativo di confronto su temi strategici per entrambi i Paesi.

Sicurezza marittima e formazione al centro del dialogo

Durante il colloquio sono stati affrontati diversi ambiti chiave della collaborazione tra Italia e Repubblica Dominicana, con particolare attenzione alla sicurezza marittima, alla formazione del personale e allo sviluppo istituzionale.

L’incontro ha permesso di consolidare il dialogo tra le due nazioni su questioni di interesse comune, in un contesto internazionale in cui la cooperazione tecnica e operativa riveste un ruolo sempre più centrale.

Impegno condiviso per stabilità e cooperazione

Italia e Repubblica Dominicana hanno ribadito la volontà di proseguire lungo il percorso di collaborazione già avviato, promuovendo iniziative congiunte capaci di rafforzare la stabilità e la sicurezza nell’area.

Al centro dell’intesa anche il rafforzamento dei legami di amicizia tra i due Paesi, attraverso progetti condivisi e uno scambio costante di competenze.

La visita istituzionale conferma così l’impegno reciproco a sviluppare una cooperazione sempre più solida, basata su fiducia, dialogo e obiettivi comuni.