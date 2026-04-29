L’energia italiana torna protagonista in America Latina. Eni ha firmato un accordo strategico con il Ministero degli Idrocarburi del Venezuela e con la compagnia statale PDVSA per rilanciare la produzione di petrolio nel Paese.

Al centro dell’intesa c’è il progetto Junin-5, situato nella fascia petrolifera dell’Orinoco, uno dei giacimenti più ricchi al mondo, con una stima di circa 35 miliardi di barili in posto.

Si tratta di un passaggio chiave per la major italiana, già presente nell’area attraverso una joint venture con PDVSA (60% venezuelana e 40% Eni), che punta ora a rafforzare il proprio ruolo operativo e industriale.

Un nuovo slancio dopo anni difficili

L’accordo arriva in un contesto completamente rinnovato. Negli ultimi anni, il settore energetico venezuelano ha sofferto un forte declino, dovuto a sanzioni internazionali e a decenni di mancati investimenti. Oggi però il Paese sta cercando di riaprire agli investimenti stranieri per rilanciare produzione e infrastrutture.

In questo scenario, Eni si inserisce come uno dei partner industriali più solidi, insieme ad altri grandi player internazionali, contribuendo al rilancio di un comparto strategico per l’economia venezuelana.

Obiettivo: aumentare la produzione

Attualmente, la produzione del giacimento è ancora limitata, ma l’obiettivo dichiarato è quello di incrementare in modo significativo i volumi estratti nei prossimi anni. L’intesa prevede condizioni migliorative rispetto al passato e un maggiore controllo operativo per il gruppo italiano, con margini più ampi anche sul piano finanziario e commerciale.

Non solo petrolio: Eni è già attiva in Venezuela anche nel gas naturale, con progetti strategici come Cardón IV e altre partecipazioni nel settore petrolchimico, segno di una presenza industriale radicata e diversificata.

Impatto per italiani all’estero e sistema Paese

Per la comunità italiana all’estero, soprattutto in America Latina, l’operazione rappresenta un segnale importante: il sistema industriale italiano continua a essere protagonista nei grandi scenari globali, anche in contesti complessi.

L’accordo su Junin-5 non è solo una questione energetica, ma anche geopolitica ed economica. Da un lato rafforza la presenza italiana in un’area strategica; dall’altro testimonia come il Venezuela stia cercando di tornare competitivo sul mercato internazionale dell’energia.

Il prossimo passo potrebbe riguardare ulteriori sviluppi su altri giacimenti, come quello di Corocoro, mentre resta ancora da chiarire uno dei nodi principali: le modalità di pagamento del greggio prodotto.

Intanto, il messaggio è chiaro: Eni accelera e guarda al futuro, puntando su risorse, tecnologia e nuove alleanze per consolidare la propria presenza globale.