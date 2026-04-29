Nella settimana del 20 aprile, la Sen. Francesca La Marca, eletta col Pd in Nord e Centro America, si è recata in missione a Panama per incontrare la comunità italiana presente sul territorio.

Nel quadro dei numerosi impegni che hanno scandito la missione, la Senatrice ha incontrato vari membri del Comites panamense e ha partecipato a una riunione organizzata dall’Ambasciatrice d’Italia a Panama, Giuditta Giorgio, e presieduta dalla Presidente, la Dott.ssa Maria Tallarico.

L’incontro ha rappresentato un significativo momento di confronto su molteplici questioni di interesse per la comunità italiana residente nel Paese.

Accompagnata dall’Ambasciatrice, la Senatrice ha poi visitato l’Istituto Italiano “Enrico Fermi”, una realtà educativa di grande valore composta da circa 800 persone e attiva dal 1962, che rappresenta un importante punto di riferimento per l’insegnamento, la trasmissione e la valorizzazione della lingua italiana nel Paese.

Guidate dal Direttore Paolo Cermelli, la Senatrice e l’Ambasciatrice hanno incontrato le diverse classi dell’istituto, dialogando con alunni e docenti. In seguito, si è svolto un confronto conclusivo con gli studenti delle classi superiori, durante il quale i ragazzi hanno avuto modo di interloquire direttamente con la Senatrice, che ha risposto alle loro domande e curiosità.

Rilevante è stata anche la partecipazione della Senatrice alla “Toma de Presidencia” del nuovo comitato esecutivo della Società Italiana di Beneficenza (SIB), un’associazione fondata nel lontano 1882 per accogliere i primi emigrati italiani, provenienti sopratutto da Calabria, Basilicata e Sardegna e che oggi rappresenta un importante centro di aggregazione culturale per la comunità italiana a Panama.

Nel suo saluto, La Marca ha colto l’occasione per esprimere un sentito ringraziamento alla Società per il lavoro svolto da oltre un secolo con passione e dedizione a favore della trasmissione della lingua e cultura italiana, soprattutto alle nuove generazioni di oriundi, anche grazie all’offerta di numerosi corsi certificati.

Nel corso della missione, la Sen. La Marca ha inoltre visitato l’“Asamblea Nacional de Panamá”, il Parlamento panamense, dove ha incontrato il Vicepresidente della Commissione Esteri e una delegazione di parlamentari composta da membri della stessa Commissione e del gruppo di amicizia parlamentare Italia-Panama.

Al centro del confronto c’è stato il rafforzamento dei rapporti bilaterali e della cooperazione economico-commerciale, il contributo della comunità italiana al Paese, e le principali sfide globali.

In questa sede, la Senatrice ha voluto sottolineare alla delegazione l’importanza che avrebbe un accordo in materia di sicurezza sociale tra Italia e Panama, richiamando la mozione a sua prima firma volta a promuovere la stipula di accordi bilaterali tra l’Italia e i Paesi dell’America centrale.

La Senatrice ha poi partecipato, insieme all’Ambasciatrice, a un proficuo incontro con i rappresentanti della Camera di Commercio Italo-Panamense, tra cui il Presidente Vittorio De Sanctis de Ferrari, e un folto numero di membri.

La Camera, che riunisce oltre 85 aziende italiane operanti sul territorio, ha offerto un importante spaccato della presenza economica italiana nei diversi settori del Paese, che spaziano dal settore manifatturiero a quello energetico e agroalimentare.

Lo svolgimento di una tavola rotonda ha consentito alla Senatrice di ascoltare le esigenze del mondo imprenditoriale e di approfondire le prospettive di rafforzamento dei rapporti economico-commerciali.

Infine, La Marca ha incontrato presso la residenza dell’Ambasciatrice numerosi imprenditori, rappresentanti del mondo scientifico ed esponenti di ONG italiane operanti sul territorio. L’iniziativa, fortemente voluta dalla Senatrice, ha offerto l’occasione per mettere in evidenza il ruolo e il valore delle competenze italiane nel tessuto economico e sociale panamense.

A conclusione della missione, la Senatrice ha espresso un profondo ringraziamento per il lavoro e la disponibilità dimostrati nel corso della missione dall’Ambasciatrice Giorgio e dal Vice-Capo Missione, il Dott. Giuseppe Abignente.

«Un sincero grazie alla nostra Ambasciatrice Giorgio e al Vice-Capo Missione Abignente per il prezioso supporto e la costante collaborazione durante tutta la mia permanenza a Panama. Grazie a loro, ho avuto il privilegio di incontrare una comunità italiana, dinamica, variegata e profondamente orgogliosa delle proprie origini.

Alla fine di questa visita, porto con me ogni singolo incontro e storia ascoltata, un patrimonio umano e culturale di grande valore di cui faccio tesoro. Cercherò di tradurre le segnalazioni raccolte dai connazionali in qualcosa di positivo per la grande collettività italiana a Panama».