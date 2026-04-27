Italia e Repubblica Dominicana rafforzano i rapporti: focus su economia e investimenti

Nuovo impulso alle relazioni tra Italia e Repubblica Dominicana, con prospettive concrete sul piano economico e industriale. L’ambasciatore italiano a Santo Domingo, Sergio Maffettone, ha presentato ufficialmente le lettere credenziali al presidente Luis Abinader, nel corso di una cerimonia al Palazzo Nazionale.

All’incontro istituzionale hanno preso parte anche la vicepresidente Raquel Peña e il ministro degli Esteri Roberto Álvarez. Successivamente, l’ambasciatore ha avuto un colloquio privato con il capo dello Stato, durante il quale sono stati affrontati i principali temi dell’agenda bilaterale.

Collegamenti diretti e relazioni sempre più strette

Nel corso dell’incontro, Maffettone ha sottolineato i solidi legami tra i due Paesi, rafforzati anche dalla presenza di comunità e famiglie di origine italiana attive nell’economia dominicana.

Tra le novità più rilevanti, l’annuncio di un nuovo collegamento aereo diretto operato da ITA Airways tra Roma Fiumicino e Santo Domingo, con voli settimanali a partire da novembre. Un’iniziativa considerata un segnale concreto del rafforzamento delle relazioni e degli scambi tra Italia e Repubblica Dominicana.

Investimenti e industria: i settori strategici

Il presidente Abinader ha espresso apprezzamento per l’eccellenza industriale italiana, in particolare nel settore dei macchinari, auspicando una crescente presenza di imprese italiane nel Paese.

Tra le opportunità evidenziate, l’utilizzo delle zone franche dominicane per localizzare alcune fasi produttive, soprattutto quelle finali, con vantaggi in termini di competitività e accesso ai mercati internazionali.

Abinader ha inoltre ricordato il contributo dell’industria italiana della difesa, citando la fornitura da parte di Leonardo di quattro elicotteri AW169 all’Aeronautica dominicana, oggi tra i mezzi più avanzati in dotazione.

Verso nuove collaborazioni economiche

Il presidente dominicano ha infine auspicato un incremento delle missioni economiche e imprenditoriali tra i due Paesi, invitando a rafforzare i contatti con il sistema industriale italiano.

Tra i settori considerati più promettenti per future collaborazioni figurano energia, difesa, spazio, agroalimentare, biomedicale e macchinari.

L’incontro segna così un ulteriore passo avanti nel consolidamento delle relazioni tra Italia e Repubblica Dominicana, con l’obiettivo di sviluppare nuove sinergie economiche e rafforzare una partnership già solida.