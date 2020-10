RAI ITALIA | Sottosegretario Martella a L’Italia con Voi, focus sui media italiani all’estero

Andrea Martella, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione, anticipa i punti principali del piano di rilancio dell'editoria e approfondisce l'importanza del servizio pubblico e dei media italiani all'estero, in particolare in questo periodo di emergenza sanitaria

Nuova puntata, domani 8 ottobre, de L’Italia Con Voi, programma prodotto e ideato da Rai Italia per gli italiani nel mondo. In questa puntata, la conduttrice Monica Marangoni si collega con Andrea Martella, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione, che anticipa i punti principali del piano di rilancio dell’editoria e approfondisce l’importanza del servizio pubblico e dei media italiani all’estero, in particolare in questo periodo di emergenza sanitaria.

Per lo spazio musicale, Monica, insieme al Maestro Palatresi, accoglie il cantautore napoletano Gnut, chitarrista, produttore e compositore di colonne sonore, che si esibisce dal vivo per noi. Poi, Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, parla delle iniziative contro la pena di morte e in difesa dei diritti civili nel mondo. A questi temi è dedicata la lezione d’italiano di Vincenzo D’Angelo, della Società Dante Alighieri.

Lo scrittore e giornalista Angelo Carotenuto, ripercorre un decennio particolare del calcio italiano, quello degli degli anni Settanta, che si intreccia con un periodo del Paese pieno di scontri, di trame oscure e di morti. Dallo sport si passa al cinema con l’esperto Alessandro Boschi e il regista Francesco Cabras, autore del documentario “Anche i pesci piangono”, un grido di dolore per il nostro mare malato.

Storie dal Mondo. In Sudafrica con Gino Tucci, che fa il carrozziere a Pretoria, ed è orgoglioso della sua Giulietta Spider rossa del ’60.

NEW YORK/TORONTO Giovedì 8 Ottobre h17.00 LOS ANGELES Giovedì 8 Ottobre h14.00 BUENOS AIRES/ SAN PAOLO Giovedì 8 Ottobre h18.00 SYDNEY Giovedì 8 Ottobre h15.45 PECHINO/PERTH Giovedì 8 Ottobre h13.45 JOHANNESBURG Giovedì 8 Ottobre h17.30 (BIG ITALY / red) 071704 OTT 20