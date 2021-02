Protesta dei ristoratori: “Da Draghi feedback positivo su riapertura ristoranti”

Umberto Carriera, ristoratore di Pesaro: “Sembra che il protocollo per le aperture serali in accordo col Cts sia praticamente pronto. Salvini ci ha detto che al 90% il 5 marzo i ristoranti in zona gialla potranno riaprire anche a cena”

I ristoratori tornano in piazza a Roma per protestare contro le chiusure. Il ristoratore di Pesaro Umberto Carriera, uno dei promotori dell’iniziativa #ioapro, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

“L’obiettivo comune è aprire in sicurezza in tutto il Paese e ricevere ristori adeguati per le perdite che ci sono state tutto l’anno – ha affermato Carriera -. Dopo l’incontro con Salvini le sensazioni sono molto positive. Ha portato le nostre richieste a Draghi e pare che dal premier ci sia stato un feedback molto positivo, anche da parte del ministro Patuanelli, sembra che il protocollo per le aperture serali in accordo col Cts sia praticamente pronto”.

“Salvini ci ha detto che al 90% il 5 marzo i ristoranti in zona gialla potranno riaprire anche a cena, mentre solo a pranzo in zona arancione. Ci ha anche detto che è esclusa l’ipotesi di una zona arancione in tutta Italia. Io amico di Salvini? Fino a poco tempo fa dicevano che ero amico del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, adesso di Salvini. Salvini mi aveva contattato per un’intervista sul suo profilo, poi ogni tanto ci sentiamo su whatsapp, sapeva che ero a Roma e ci siamo organizzati per vederci. Se anziché Salvini ci fosse stato Renzi, o Zingaretti, o la Meloni, o uno del M5S per me sarebbe stato uguale, per me l’importante è che le attività economiche riaprano”.

Sull’iniziativa #ioapro. “Dal 15 gennaio nelle dodici riaperture serali che ho fatto con i miei ristoranti ho incassato più dei ristori che ho ricevuto. 9 volte sono intervenute le forze dell’ordine con multa e chiusure. I clienti sono sempre stati identificati, non so se gli sono poi arrivate le multe”.