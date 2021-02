Ecco cosa devi mangiare per avere una bella chioma

Ora tutti utilizziamo la mascherina per la maggior parte del giorno, per strada, al lavoro, nei negozi e anche nei bar e nei ristoranti: la preoccupazione per l’aspetto fisico è cambiata, diamo maggiore importanza alle zone più visibili come i capelli. Secondo un recente sondaggio di www.nutritienda.com tra i suoi utenti, in effetti, la loro cura è aumentata del 33% dall’inizio della pandemia. L’acquisto di prodotti per la cura dei capelli è aumentato del 47% nell’ultimo anno; le donne non sono le uniche a utilizzare tinte, permanenti, shampoo, balsami e ad andare dal parrucchiere…anche tra gli uomini sta aumentando la cura dei propri capelli. Il 65% ammette di utilizzare uno shampoo specifico e il 36% utilizza prodotti per lo styling, soprattutto il gel.

Una delle maggiori preoccupazioni degli uomini e delle donne è la caduta dei capelli, ora più che mai, poiché le persone ritengono che a causa di fattori emotivi, il COVID-19 “influisce” sulla caduta dei capelli, indipendentemente dal fatto che si abbia contratto o no il virus. Ciò che sembra essere molto chiaro è il fatto che lo stress causato dal covid-19 sta danneggiando i nostri capelli. Il 72% delle donne e il 53% degli uomini intervistati, afferma che da quando si è diffusa la pandemia, sta perdendo una quantità maggiore di capelli.

Capelli forti, lucenti e sani indicano che il nostro organismo dispone della giusta quantità di vitamine e minerali che supportano il funzionamento del nostro organismo, per cui una buona alimentazione può aiutare a preservare la salute dei capelli. Gli esperti di Nutritienda.com indicano quali sono i migliori alimenti che aiutano ad avere una chioma sana e lucente: