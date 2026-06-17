L’euro digitale, l’intelligenza artificiale e l’innovazione nei sistemi di pagamento rappresentano una delle sfide più importanti per il futuro dell’Europa. Ne è convinto l’onorevole Fabio Porta, deputato del Partito Democratico eletto nella ripartizione Estero, che martedì 16 giugno ha aperto alla Camera dei Deputati l’incontro dal titolo “Innovazione, payment e euro digitale: opportunità e prospettive tra IA e investimenti”.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) e il Club Dirigenti Tecnologie dell’Innovazione (CDTI), ha riunito esponenti del mondo bancario, accademico, imprenditoriale e istituzionale per discutere delle trasformazioni in corso nel settore finanziario e delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Nel suo intervento introduttivo, Porta ha evidenziato come la digitalizzazione dei pagamenti e il progetto dell’euro digitale rappresentino una frontiera decisiva per l’economia europea e per la competitività del sistema Paese.

«Dobbiamo saper coniugare innovazione, stabilità finanziaria, inclusione sociale e tutela dei diritti», ha affermato il parlamentare, sottolineando l’importanza di un dialogo costante tra istituzioni, sistema bancario, imprese tecnologiche e mondo della ricerca.

Secondo il deputato eletto all’estero, la transizione digitale non può essere considerata esclusivamente una questione tecnologica. «La sfida dell’euro digitale e dell’intelligenza artificiale è anche una sfida di democrazia economica, trasparenza e fiducia dei cittadini nelle istituzioni europee», ha spiegato.

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo delle comunità italiane nel mondo, che Fabio Porta considera una risorsa strategica nel processo di innovazione economica e finanziaria.

Le diaspore italiane, ha osservato il parlamentare, rappresentano oggi una rete globale di relazioni economiche, professionali e imprenditoriali capace di favorire nuove opportunità di cooperazione tra l’Italia, l’Europa e aree strategiche come l’America Latina.

Milioni di italiani residenti all’estero utilizzano quotidianamente strumenti di pagamento digitale, piattaforme fintech e servizi finanziari innovativi, maturando competenze ed esperienze che possono contribuire allo sviluppo di nuovi modelli economici e tecnologici.

Per questo motivo, secondo Porta, il coinvolgimento delle comunità italiane all’estero sarà fondamentale per il successo delle future politiche europee nel settore della finanza digitale.

«Se sapremo coinvolgere pienamente anche le nostre comunità nel mondo in questo processo, l’euro digitale e le nuove tecnologie applicate alla finanza potranno diventare leve di crescita condivisa», ha dichiarato.

L’obiettivo, ha concluso il deputato, è quello di rafforzare non soltanto il ruolo internazionale dell’euro, ma anche il legame tra l’Italia, l’Europa e le sue comunità all’estero, valorizzando il contributo degli italiani nel mondo come protagonisti dell’innovazione globale.

Il convegno si inserisce nel più ampio dibattito europeo sul futuro della moneta digitale e sull’impatto delle nuove tecnologie nel sistema finanziario, un tema destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale nei prossimi anni per cittadini, imprese e istituzioni.