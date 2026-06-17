La comunità scientifica italiana globale si dà appuntamento nella Capitale. Si svolgerà il 18 giugno 2026, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la XX Conferenza dei Ricercatori Italiani nel Mondo, uno degli eventi più importanti dedicati alla valorizzazione delle eccellenze italiane impegnate nella ricerca e nell’innovazione a livello internazionale.

La manifestazione è organizzata dalla Texas Scientific Italian Community in collaborazione con la Sapienza Università di Roma e si presenta come un’occasione unica di incontro tra scienziati, accademici, istituzioni e rappresentanti del mondo produttivo.

L’evento ha ottenuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Commissione Europea, del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero della Difesa, dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’ENEA e della Rai, a testimonianza della rilevanza scientifica e istituzionale dell’iniziativa.

Nel corso della giornata si alterneranno interventi e contributi di ricercatori italiani provenienti da tutti i continenti, protagonisti in alcuni dei più prestigiosi centri di ricerca, università e istituzioni scientifiche del mondo.

Obiettivo della Conferenza è rafforzare il networking tra gli scienziati italiani all’estero, valorizzare il contributo della diaspora scientifica italiana, promuovere la ricerca nazionale nel panorama internazionale e favorire nuove collaborazioni tra il mondo accademico, le imprese e le istituzioni italiane.

La presenza di professionisti impegnati in settori strategici come medicina, tecnologia, intelligenza artificiale, energia, aerospazio, biotecnologie e sostenibilità offrirà inoltre l’opportunità di approfondire le principali sfide scientifiche e tecnologiche del prossimo futuro.

«Dopo il successo della XIX edizione, svoltasi a Bruxelles nel maggio 2025, la XX Conferenza torna in Italia, a Roma, segnando un simbolico ritorno e un rafforzamento del legame tra la diaspora scientifica italiana e la Nazione», dichiara Vincenzo Arcobelli, chairman della Conferenza.

Le parole di Arcobelli evidenziano il significato profondo dell’iniziativa: costruire un ponte stabile tra l’Italia e i tanti ricercatori che operano all’estero, mettendo a sistema competenze, esperienze e conoscenze maturate nei più diversi contesti internazionali.

La XX Conferenza dei Ricercatori Italiani nel Mondo rappresenta dunque non soltanto un momento di confronto scientifico di alto livello, ma anche un’importante occasione per rafforzare il ruolo dell’Italia nella rete globale della ricerca e dell’innovazione.

Un appuntamento che conferma come gli italiani nel mondo continuino a essere una risorsa strategica per il Paese, contribuendo ogni giorno alla crescita della conoscenza, allo sviluppo tecnologico e alla competitività internazionale dell’Italia.