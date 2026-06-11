Migliorare i servizi consolari, rafforzare l’assistenza ai connazionali all’estero e accelerare il processo di innovazione digitale della rete diplomatica italiana. Sono questi alcuni dei temi al centro della Conferenza dei Consoli d’Italia nel mondo, in programma venerdì 12 giugno alla Farnesina.

L’appuntamento rappresenta uno dei momenti più importanti di confronto tra il Ministero degli Affari Esteri e la rete consolare italiana, con la partecipazione di oltre 150 consoli provenienti dai cinque continenti.

L’obiettivo è fare il punto sulle principali sfide che interessano i servizi destinati agli italiani residenti all’estero, condividendo esperienze, progetti e buone pratiche maturate nelle diverse sedi consolari.

Tajani e Piantedosi aprono i lavori

La giornata si aprirà alle ore 9 con l’esecuzione dell’Inno nazionale da parte della Banda dell’Arma dei Carabinieri, seguita dalla proiezione di un video dedicato all’attività quotidiana dei Consoli italiani nel mondo.

A inaugurare ufficialmente la Conferenza saranno il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

I loro interventi daranno il via a una serie di sessioni dedicate all’analisi delle esigenze delle comunità italiane all’estero e al miglioramento dell’efficienza dei servizi consolari.

Consolati sempre più vicini ai cittadini

Tra gli appuntamenti più attesi figura la sessione dal titolo “Il Consolato come Municipio d’Italia all’estero: servizi e solidarietà”, in programma nel primo pomeriggio.

Un tema particolarmente sentito dalle collettività italiane nel mondo, che vedono nei Consolati il primo punto di riferimento per il rilascio di documenti, il supporto amministrativo, l’assistenza sociale e la tutela dei propri diritti.

Negli ultimi anni il Governo e la Farnesina hanno più volte sottolineato la necessità di rendere i Consolati sempre più efficienti, accessibili e capaci di rispondere alle esigenze di una comunità italiana all’estero in continua crescita.

Assistenza consolare e ruolo dei Consoli onorari

Un altro tema centrale della Conferenza sarà quello dell’assistenza consolare, con una sessione specificamente dedicata al ruolo dei Consoli onorari.

Queste figure rappresentano spesso un presidio fondamentale soprattutto nei territori più lontani dalle sedi consolari di carriera, contribuendo a mantenere un contatto diretto con le comunità italiane e a fornire un primo livello di assistenza ai cittadini.

La riflessione punta a valorizzare ulteriormente il loro contributo all’interno della rete diplomatica italiana.

Una rete strategica per oltre sei milioni di italiani all’estero

La Conferenza si inserisce in un contesto caratterizzato dalla crescente centralità delle comunità italiane nel mondo. Oltre sei milioni di cittadini risultano iscritti all’AIRE e si affidano quotidianamente ai servizi offerti dalla rete consolare.

Dalla gestione dei passaporti alle pratiche di cittadinanza, dall’assistenza in situazioni di emergenza fino ai servizi digitali, il ruolo dei Consolati è diventato sempre più importante per garantire un collegamento efficace tra l’Italia e i suoi cittadini residenti all’estero.

L’incontro di Roma rappresenterà dunque un’occasione preziosa per rafforzare il coordinamento tra le sedi consolari e definire nuove strategie per rendere i servizi sempre più moderni, rapidi e vicini alle esigenze dei connazionali nel mondo.