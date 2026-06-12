Accordo UE-Mercosur, Fabio Porta: “L’Italia può essere il ponte tra Europa e America Latina”

ROMA – L’Accordo tra Unione Europea e Mercosur rappresenta una sfida strategica non solo sul piano commerciale, ma anche sotto il profilo politico, giuridico e geopolitico. Ne è convinto l’On. Fabio Porta, deputato del Partito Democratico eletto in Sud America e presidente dell’Associazione di Amicizia Italia-Brasile, intervenuto oggi al convegno “Oltre l’Atlantico”, dedicato proprio all’intesa tra i due blocchi economici e ospitato presso il Circolo Ufficiali delle Forze Armate.

Nel corso della prima tavola rotonda, dedicata agli aspetti legali ed economici dell’accordo, Porta ha invitato ad andare oltre una lettura esclusivamente commerciale del trattato.

“L’Accordo UE-Mercosur non è un semplice trattato di riduzione tariffaria – ha spiegato il parlamentare – ma un dispositivo giuridico complesso che interviene su temi fondamentali come investimenti, appalti pubblici, proprietà intellettuale, sostenibilità ambientale e regole del commercio internazionale”.

Secondo il deputato, proprio per la sua portata l’intesa richiede “un controllo democratico rafforzato” e una costante attenzione agli effetti che potrebbero derivare dalla sua eventuale applicazione provvisoria, soprattutto in settori particolarmente sensibili per le economie europee e sudamericane.

Il ruolo dell’Italia nei rapporti con il Mercosur

Nel suo intervento, Porta ha inoltre evidenziato il valore strategico dei rapporti storici tra Italia e Brasile, ricordando come milioni di cittadini brasiliani abbiano origini italiane e come il legame tra le due sponde dell’Atlantico rappresenti un patrimonio unico nel panorama delle relazioni internazionali.

“L’Italia può svolgere un ruolo di ponte tra l’Unione Europea e il Mercosur”, ha affermato il parlamentare, sottolineando come il nostro Paese abbia tutte le caratteristiche per favorire un dialogo stabile tra Europa e America Latina.

Per Porta, l’accordo potrebbe trasformarsi in una vera e propria piattaforma di diplomazia economica e cooperazione istituzionale, capace di rafforzare la presenza italiana nel continente latinoamericano e di creare nuove opportunità per imprese, investitori e comunità italiane residenti all’estero.

Un banco di prova per la politica estera italiana

L’intervento del deputato eletto nella ripartizione Sud America ha infine posto l’accento sulla dimensione geopolitica dell’intesa. In uno scenario internazionale caratterizzato da crescenti tensioni commerciali e da una competizione sempre più intensa tra grandi aree economiche, l’Accordo UE-Mercosur rappresenta, secondo Porta, un importante banco di prova per la capacità dell’Italia di esercitare un ruolo attivo nelle relazioni tra Europa e America Latina.

Una sfida che riguarda non soltanto il commercio internazionale, ma anche la costruzione di nuove forme di cooperazione politica, culturale e istituzionale tra due aree del mondo legate da profondi rapporti storici e da una forte presenza delle comunità di origine italiana.