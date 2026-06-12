Tajani ai Consoli: “Siete i sindaci dell’Italia nel mondo, presidio di italianità e assistenza ai cittadini”

ROMA – I consoli italiani nel mondo come veri e propri “sindaci dell’Italia fuori dai confini nazionali”. È questa l’immagine scelta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani per descrivere il ruolo della rete consolare durante la Conferenza dei Consoli d’Italia nel mondo, in corso alla Farnesina.

Un messaggio chiaro, rivolto a chi ogni giorno rappresenta lo Stato italiano all’estero e costituisce il primo punto di riferimento per milioni di connazionali residenti fuori dall’Italia.

“Voi siete i sindaci dell’Italia nel mondo”, ha dichiarato Tajani aprendo i lavori della conferenza. “Vi fate carico dei problemi dei nostri connazionali all’estero e svolgete una funzione fondamentale di assistenza e vicinanza ai cittadini”.

Consolati come municipi degli italiani all’estero

Nel suo intervento, il titolare della Farnesina ha sottolineato come ogni consolato debba essere percepito come una vera e propria “casa comunale” per gli italiani residenti all’estero.

“Ogni consolato è una sorta di municipio dove ogni cittadino italiano può trovare un punto di riferimento per risolvere i propri problemi”, ha affermato il vicepremier, ricordando che la missione principale della rete diplomatico-consolare è quella di essere al servizio dei cittadini.

Un concetto ribadito più volte nel corso della giornata: “Noi siamo servitori dei nostri cittadini. Siamo donne e uomini che servono il cittadino, non il contrario”.

Attiva la nuova sala operativa per assistere i Consoli 24 ore su 24

Tra le novità annunciate da Tajani figura l’entrata in funzione della nuova sala operativa della Farnesina, uno strumento destinato a rafforzare il coordinamento tra il Ministero degli Esteri e la rete consolare mondiale.

La struttura, attiva da oggi, garantirà supporto continuo ai Consoli e agli uffici diplomatici, consentendo una gestione più rapida delle emergenze e delle richieste di assistenza provenienti dagli italiani all’estero.

“Abbiamo creato una direzione per i servizi ai cittadini all’estero e da oggi è attiva la sala operativa che vi consentirà di essere assistiti 24 ore su 24, per non sentirvi mai abbandonati”, ha spiegato il ministro.

Sicurezza: in arrivo altri 19 funzionari di polizia nei Consolati

Un altro annuncio importante riguarda il rafforzamento della sicurezza della rete consolare italiana.

Tajani ha reso noto che presto altri 19 funzionari di polizia entreranno in servizio presso sedi consolari strategiche, grazie alla collaborazione avviata con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

L’obiettivo è migliorare ulteriormente la capacità di risposta delle sedi diplomatiche e consolari nelle aree più delicate e garantire una maggiore tutela dei connazionali all’estero.

Il ruolo decisivo della rete consolare nelle emergenze internazionali

Il ministro ha poi richiamato il difficile scenario internazionale, caratterizzato da conflitti e tensioni che coinvolgono direttamente cittadini e imprese italiane.

Dalla guerra in Ucraina alla crisi nel Golfo, Tajani ha evidenziato il ruolo determinante svolto da ambasciate e consolati nell’assistenza ai connazionali.

In particolare, ha ricordato il lavoro della Task Force Golfo, grazie alla quale oltre 25 mila italiani hanno ricevuto assistenza per rientrare in patria durante le recenti fasi di instabilità nella regione.

“Il contributo della rete diplomatica e consolare è stato cruciale”, ha sottolineato il ministro, ringraziando i funzionari impegnati nelle operazioni di supporto.

L’esempio delle Maldive e il valore dei Consoli onorari

A margine della conferenza, Tajani ha ribadito che il ruolo di “sindaci dell’Italia nel mondo” non riguarda soltanto i consoli di carriera, ma anche i consoli onorari, spesso impegnati in prima linea nei momenti di emergenza.

Il ministro ha citato il caso delle Maldive, dove la Console onoraria d’Italia, Giorgia Marazzi, è stata recentemente insignita dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine della Stella d’Italia per l’assistenza prestata ai connazionali durante la crisi nel Golfo e in occasione della tragedia che ha coinvolto alcuni sub italiani.

“Lì il consolato è stato un vero presidio di italianità al servizio dei cittadini”, ha dichiarato Tajani.

Consolati e diplomazia economica: sostegno alle imprese italiane

Accanto all’assistenza ai cittadini, il ministro ha ricordato anche il ruolo strategico dei Consoli nel sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane.

“Voi fate sì che le nostre aziende, piccole, medie e grandi, non si sentano isolate”, ha spiegato Tajani, evidenziando come la crescita dell’export continui a rappresentare una componente fondamentale dell’economia italiana.

Un compito che conferma il valore della rete consolare non solo come strumento di tutela dei connazionali, ma anche come leva di promozione del Sistema Italia nel mondo.

Con il potenziamento dei servizi, il rafforzamento della sicurezza e la nuova struttura operativa della Farnesina, il Governo punta ora a rendere la rete consolare sempre più efficiente e vicina alle esigenze delle comunità italiane all’estero, chiamate a svolgere un ruolo sempre più importante nella proiezione internazionale del Paese.