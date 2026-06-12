Italiani a Los Angeles, Valentini: “Accompagniamo i nostri connazionali e promuoviamo l’Italia negli Stati Uniti”

ROMA – Una comunità italiana dinamica, altamente qualificata e sempre più protagonista nei settori dell’innovazione, della ricerca e dell’imprenditoria. È il ritratto degli italiani che vivono nella California meridionale tracciato da Raffaella Valentini, Console Generale d’Italia a Los Angeles, intervenuta a margine della Conferenza dei Consoli d’Italia nel mondo in corso alla Farnesina.

In un’intervista rilasciata a 9Colonne, la diplomatica ha evidenziato il ruolo strategico che il Consolato svolge quotidianamente per assistere la comunità italiana e favorire le relazioni economiche e culturali tra Italia e Stati Uniti.

Una comunità italiana giovane e qualificata

Secondo Valentini, la presenza italiana a Los Angeles è oggi fortemente caratterizzata dal fenomeno della nuova mobilità.

“La collettività italiana a Los Angeles è una comunità molto variegata e composta in larga parte da ricercatori, scienziati, imprenditori e professionisti che scelgono la California per le straordinarie opportunità offerte da uno dei territori economicamente più dinamici al mondo”, spiega la Console.

La California continua infatti ad attrarre talenti provenienti da tutto il mondo grazie alla presenza di poli universitari d’eccellenza, grandi aziende tecnologiche, centri di ricerca avanzata e un ecosistema imprenditoriale unico.

Il Consolato: servizi, assistenza e sostegno alle imprese

Accanto ai tradizionali servizi consolari, il Consolato Generale d’Italia a Los Angeles svolge un’importante attività di accompagnamento per i connazionali impegnati nel mondo dell’impresa e dell’innovazione.

“Assistiamo i cittadini italiani fornendo i servizi consolari essenziali, ma anche sostenendoli nelle loro attività imprenditoriali e promuovendo insieme a loro la cultura, la lingua e tutto ciò che rende l’Italia amata negli Stati Uniti”, sottolinea Valentini.

Un lavoro che si traduce in iniziative di networking, eventi economici, attività di promozione del Made in Italy e supporto alle aziende che intendono sviluppare relazioni commerciali nel mercato statunitense.

Il legame con l’Italia resta forte

Tra le richieste che arrivano più frequentemente dai connazionali, non c’è soltanto quella di ottenere servizi efficienti o supporto professionale.

“Gli italiani ci chiedono anche di mantenere vivo il loro rapporto con il Paese d’origine”, osserva la Console.

Attraverso eventi culturali, iniziative dedicate alla lingua italiana e manifestazioni che valorizzano le eccellenze del nostro Paese, il Consolato contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza della comunità italiana all’estero.

“Ogni volta che organizziamo iniziative dedicate all’Italia riscopriamo un amore profondo per il nostro Paese. Spesso questo sentimento viene ravvivato proprio grazie alla presenza delle istituzioni italiane sul territorio”, spiega Valentini.

Oltre Hollywood: la vera forza economica di Los Angeles

Nell’immaginario collettivo Los Angeles è spesso associata quasi esclusivamente a Hollywood e all’industria dell’intrattenimento. Una visione che, secondo la Console Generale, non restituisce la reale complessità economica della città e dell’intera California meridionale.

“Los Angeles offre opportunità molto più ampie rispetto a quelle legate al cinema e allo spettacolo”, evidenzia Valentini.

Dalla manifattura avanzata all’aerospazio, dalla difesa alle nuove tecnologie, il territorio rappresenta uno dei principali motori economici degli Stati Uniti e un mercato di grande interesse per le imprese italiane.

Un ponte tra Italia e Stati Uniti

In questo contesto, il Consolato Generale svolge anche una funzione di diplomazia economica, promuovendo la presenza delle aziende italiane e raccontando una California diversa da quella più conosciuta al grande pubblico.

“Il nostro lavoro quotidiano consiste anche nel mostrare alle imprese italiane che la California meridionale è un territorio ricco di opportunità in numerosi settori strategici”, conclude Valentini.

Una missione che conferma il ruolo sempre più centrale della rete consolare italiana nel sostenere le comunità all’estero, favorire l’internazionalizzazione delle imprese e rafforzare l’immagine dell’Italia in uno dei mercati più importanti del mondo.