Italiani all’estero, Tajani rafforza la rete consolare: nuove iniziative del MAECI tra servizi, Turismo delle Radici e assistenza ai connazionali

ROMA – Rafforzare la rete consolare, migliorare i servizi per gli italiani residenti all’estero e consolidare il legame tra le comunità italiane nel mondo e il Paese d’origine. Sono questi gli obiettivi delle nuove iniziative presentate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nell’ambito della Conferenza dei Consoli d’Italia nel mondo, in corso alla Farnesina.

Nel corso dell’evento, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha illustrato una serie di progetti destinati a rendere più efficiente l’assistenza ai connazionali all’estero e a valorizzare il ruolo strategico della rete diplomatico-consolare italiana.

Accordo MAECI-ITA Airways per il Turismo delle Radici

Uno dei momenti centrali della giornata è stata la firma della convenzione tra il MAECI e ITA Airways, sottoscritta da Tajani e dal presidente della compagnia aerea Sandro Pappalardo.

L’intesa si inserisce nel progetto “Turismo delle Radici”, iniziativa che punta a favorire il ritorno nei luoghi d’origine degli italiani emigrati e dei loro discendenti residenti all’estero. L’accordo prevede specifiche agevolazioni per incentivare i viaggi verso l’Italia, contribuendo al tempo stesso a sostenere missioni commerciali e opportunità di sviluppo economico nei territori coinvolti.

Il Turismo delle Radici rappresenta una delle principali strategie del Governo per rafforzare il rapporto con le oltre 80 milioni di persone di origine italiana presenti nel mondo e promuovere i piccoli comuni e le aree interne del Paese.

Operativa la nuova Sala Servizi ai Cittadini

Tajani ha inoltre annunciato l’entrata in funzione della nuova “Sala Servizi ai Cittadini”, struttura realizzata all’interno della Farnesina e progettata per migliorare il coordinamento tra il ministero e la rete consolare internazionale.

La nuova sala, i cui lavori sono stati recentemente completati, nasce con l’obiettivo di offrire un’assistenza più tempestiva ai connazionali in difficoltà all’estero e di rispondere in maniera più efficace alla crescente domanda di servizi consolari.

Si tratta di una struttura tecnologicamente avanzata che consentirà una gestione più rapida delle emergenze e una comunicazione più efficiente con ambasciate e consolati italiani nel mondo.

L’omaggio al sergente delle Maldive morto durante le ricerche dei connazionali

Nel corso della Conferenza dei Consoli, il ministro degli Esteri ha voluto ricordare il Sergente Mohamed Mahudhee, sub delle Forze di Difesa delle Maldive, deceduto durante le operazioni di ricerca dei cinque cittadini italiani che hanno perso la vita in un incidente subacqueo avvenuto il 14 maggio scorso.

Tajani ha annunciato l’intenzione di promuovere il conferimento di una ricompensa al valore civile in memoria del militare maldiviano e di avviare una raccolta di fondi a sostegno della sua famiglia, sottolineandone il coraggio e l’alto senso del dovere dimostrati durante le operazioni di soccorso.

Riconoscimento alla Console onoraria d’Italia a Malé

Sempre nell’ambito della giornata, il titolare della Farnesina ha conferito alla Console onoraria d’Italia a Malé, Giorgia Marazzi, l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine della Stella d’Italia.

Il riconoscimento è stato assegnato per l’assistenza fornita ai cittadini italiani durante la recente crisi che ha coinvolto l’area del Golfo e per il costante impegno a favore della collettività italiana presente nell’arcipelago maldiviano.

Annullo filatelico speciale per la Conferenza dei Consoli

La Conferenza dei Consoli 2026 è stata inoltre celebrata con un annullo filatelico speciale realizzato da Poste Italiane. Alla cerimonia hanno partecipato, oltre a Tajani, anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e l’amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante.

Le iniziative presentate alla Farnesina confermano la volontà del Governo di investire sulla modernizzazione dei servizi consolari e sul rafforzamento del rapporto con le comunità italiane all’estero, considerate una risorsa fondamentale per la promozione dell’Italia nel mondo e per lo sviluppo delle relazioni economiche, culturali e sociali del Paese.