L’Italia parteciperà all’edizione 2025 con una presenza record: circa 60 aziende espositrici, di cui 28 riunite nella collettiva organizzata da ICE
Sarà inaugurata domani, 4 novembre, al Parco delle Esposizioni di Paris Villepinte, la World Nuclear Exhibition (WNE), il più importante evento mondiale dedicato all’industria del nucleare civile, in programma fino al 6 novembre.
Dal suo debutto nel 2014, la fiera rappresenta un punto di riferimento internazionale per imprese, istituzioni e centri di ricerca del settore.
L’Italia parteciperà all’edizione 2025 con una presenza record: circa 60 aziende espositrici, di cui 28 riunite nella collettiva organizzata da ICE Agenzia in collaborazione con AIN (Associazione Italiana Nucleare), ANIMA (Confindustria Meccanica Varia) e ANIMP (Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale).
La partecipazione italiana, all’interno della Hall 6 – Stand M095, risulta più che raddoppiata rispetto all’edizione 2023.
Accanto alla collettiva, oltre 30 aziende italiane prenderanno parte autonomamente alla manifestazione, tra cui Ansaldo Nucleare, Tectubi Raccordi, Walter Tosto, Simic, Fomas Group e Cogne Acciai Speciali.
L’inaugurazione ufficiale del Padiglione Italia è prevista per martedì 4 novembre alle ore 10.45, alla presenza dell’Ambasciatrice d’Italia in Francia, Emanuela D’Alessandro.
La forte partecipazione italiana alla WNE conferma il ruolo strategico del Made in Italy nella filiera internazionale del nucleare civile, dove innovazione tecnologica, sicurezza e sostenibilità rappresentano le parole chiave di un settore in costante evoluzione.