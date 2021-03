Norvegia, morta 50enne dopo vaccino. AstraZeneca sospeso in tutta Italia

Decisione assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei. Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso

L’Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, il divieto di utilizzo del vaccino Astrazeneca Covid-19 su tutto il territorio nazionale.

Tale decisione – si legge in una nota dell’Agenzia – e’ stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei. Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso.

L’Aifa, in coordinamento con Ema e gli altri Paesi europei, valutera’ congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione. L’Agenzia rendera’ nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalita’ di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno gia’ ricevuto la prima dose.

In Norvegia morta 50enne, trombosi dopo vaccino

E’ morta in Norvegia una operatrice sanitaria di 50 anni che era stata ricoverata in ospedale due giorni fa per una trombosi sviluppata dopo che gli era stata somministrata la prima dose di vaccino anti-Covid AstraZeneca. Lo hanno riferito le autorita’ sanitarie norvegesi.

La donna non aveva patologie pregresse, era stata vaccinata una settimana fa e presentava un quadro clinico “insolito”, cosi’ come altri due operatori sanitari, tutti ricoverati lo scorso fine settimana all’Ospedale universitario di Oslo.

I pazienti “presentano una combinazione molto rara di basso numero di piastrine, trombi nei vasi sanguigni piccoli e grandi ed emorragie. Altri casi con sintomi simili sono comparsi in diversi paesi europei”, ha dichiarato Steinar Madsen, direttore dell’Agenzia dei medicinali norvegese.

Le autorita’ sanitarie norvegesi stanno ora indagando per stabilire eventualmente se esiste una relazione diretta tra il vaccino e i tre casi, che, ha spiegato Madsen, presentano caratteristiche comuni.