Una delegazione parlamentare del Partito Democratico ha incontrato in questi giorni in Argentina e Brasile iscritti e simpatizzanti in occasione della Conferenza dell’Alleanza dei partiti democratici e progressisti.

La Presidente del gruppo parlamentare della Camera dei Deputati, Chiara Braga, il Responsabile Esteri, Peppe Provenzano, e il deputato eletto in America Meridionale, Fabio Porta, hanno partecipato a Buenos Aires ad un incontro promosso dalla Federazione del PD Argentina e dal locale Circolo del partito; oltre alla coordinatrice per il Sudamerica, Marisa Barbato, erano presenti il Segretario del PD Argentina, Daniel Antenucci, i responsabili del circolo Ana Maria Claps e Gabriel Puricelli, e importanti dirigenti giunti da altre città, tra i quali Alberto Becchi da Mar del Plata e Salvatore Finocchiaro da Rosario.

A San Paolo l’iniziativa ha coinvolto dirigenti e rappresentanti della collettività italiana e si è svolta presso il Circolo italiano. Dopo i saluti della Segretaria del Circolo PD, Daniela Dardi, del Segretario della Federazione Salvatore Milanese e della coordinatrice Sudamerica Marisa Barbato, anche qui i tre parlamentari hanno affrontato le principali questioni relative all’impatto sugli italiani all’estero della nuova legge sulla cittadinanza, all’impegno del Partito Democratico per l’approvazione dell’accordo tra Unione Europea e Mercosur nonché sui pesanti attacchi alla pace e alla democrazia in corso nel mondo.

La presenza in due delle grandi capitali “italiane” all’estero di due esponenti di primo piano del Partito Democratico insieme al parlamentare eletto in Sudamerica ha voluto esprimere in maniera chiara e tangibile come tanto la segreteria nazionale del PD quanto i suoi gruppi parlamentari siano impegnati direttamente e con convinzione nelle battaglie per i diritti degli italiani all’estero e la valorizzazione piena delle nostre grandi comunità nel mondo.