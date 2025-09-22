Un incontro all’insegna del dialogo e della collaborazione si è svolto il 19 settembre tra il Coordinatore della SAIG, Carmelo Vaccaro, e il Sindaco della Città di Ginevra, Alfonso Gomez.

L’appuntamento rientra nel quadro degli incontri istituzionali che la SAIG porta avanti per consolidare i rapporti con le autorità cittadine e rafforzare il proprio ruolo di ponte tra la comunità italiana e la società ginevrina. Così si legge in una nota di Carmelo Vaccaro Coordinatore S.A.I.G. (Società delle Associazioni Italiane di Ginevra).

Al centro del colloquio, la volontà di proseguire e intensificare la proficua collaborazione già avviata con il Dipartimento delle Finanze, dell’Ambiente e dell’Edilizia abitativa, di cui il Sindaco Gomez è responsabile.

Uno dei temi principali è stato quello della comunicazione, con l’obiettivo di rendere più efficace e diretto lo scambio di informazioni tra il Dipartimento e il servizio informativo della SAIG, a beneficio di tutta la cittadinanza.

Non sono mancati spunti di grande interesse per il futuro – spiega Vaccaro in una nota – . Tra i progetti discussi figura l’iniziativa per l’inaugurazione di una Panchina Rossa, simbolo della lotta contro il femminicidio e la violenza di genere, un segnale concreto e di forte impatto sociale.

È stata inoltre ribadita l’importanza di una maggiore presenza del Sindaco alle attività promosse dalla SAIG, nonché la possibilità di sviluppare nuovi progetti in linea con gli obiettivi dell’Agenda 21, dedicata alla sostenibilità e alla qualità della vita urbana.

Dal confronto sono emersi numerosi punti di convergenza, tutti orientati a migliorare e ampliare le attività che la SAIG mette a disposizione dei ginevrini.

L’associazione, che da quasi vent’anni rappresenta un punto di riferimento per la comunità italiana e non solo, si conferma così un interlocutore privilegiato per le istituzioni locali.

Questi momenti di dialogo dimostrano quanto sia importante mantenere saldi i legami tra la Città di Ginevra e la SAIG, in un percorso comune che guarda al futuro con spirito di collaborazione, inclusione e impegno civico.