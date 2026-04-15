La Società Dante Alighieri porta la cultura italiana in Argentina: focus su libri, formazione e italofonia

La Società Dante Alighieri rafforza la sua presenza internazionale con una missione culturale in Argentina, in occasione della 50ª edizione della Fiera Internazionale del Libro di Buenos Aires, in programma dal 23 aprile all’11 maggio.

Un appuntamento tra i più importanti del panorama editoriale dell’America Latina, dove l’istituzione italiana sarà protagonista con un ricco calendario di eventi tra letteratura, formazione e promozione della lingua italiana.

Camilleri protagonista: mostra e materiali inediti

Tra gli eventi di punta spicca la mostra bilingue itinerante dedicata a Andrea Camilleri, dal titolo “Scene, voci, accenti, scritture: il teatro infinito”, che verrà inaugurata il 25 aprile presso il Pabellón Ocre.

L’esposizione, curata da Giulio Ferroni, propone un percorso tra documenti originali, manoscritti, fotografie e materiali audiovisivi, offrendo uno sguardo approfondito sull’opera e sulla figura dello scrittore siciliano. La mostra resterà visitabile per tutta la durata della Fiera.

Presentazioni editoriali e incontri accademici

Il programma prevede anche momenti di approfondimento culturale e accademico. Il 28 aprile sarà presentato il volume “L’opera perfetta. Vita e morte di Masaccio” del Segretario generale Alessandro Masi, in collaborazione con la Universidad Católica Argentina.

Sempre Masi terrà una lectio magistralis il 29 aprile dal titolo “Trittico italiano: Giotto, Dante e San Francesco”, confermando il valore formativo della missione.

Formazione e rete delle scuole italiane

Grande attenzione sarà dedicata anche alla formazione dei docenti di lingua italiana. Il 23 aprile, presso il Palacio Sarmiento, si terrà una giornata formativa organizzata con la Secretaría de Educación argentina, con la partecipazione di esperti italiani e locali.

Nello stesso contesto è prevista anche una riunione delle scuole aderenti alla Fondazione Adasim, a conferma dell’importanza della rete educativa italiana all’estero.

Una presenza capillare sul territorio argentino

La missione includerà anche visite istituzionali ai Comitati della Dante a Buenos Aires e Mar del Plata, dove saranno celebrati i 130 anni di attività e presentate nuove iniziative editoriali.

La presenza della Società Dante Alighieri in Argentina è particolarmente significativa: conta infatti 100 Comitati, 30 Presidi Letterari, 41 centri d’esame Plida e 35 tra scuole italiane e bilingui.

Promuovere lingua e cultura italiana nel mondo

La partecipazione alla Fiera del Libro di Buenos Aires rappresenta un ulteriore passo nel percorso di promozione dell’italofonia e del dialogo culturale internazionale.

Attraverso eventi, formazione e collaborazioni istituzionali, la Società Dante Alighieri conferma il proprio ruolo centrale nella diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo, rafforzando il legame con le comunità italiane all’estero e con i nuovi pubblici internazionali.