Gli aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per l’ultimo weekend di marzo confermano un nuovo impulso freddo, probabilmente di estrazione polare, che raggiungerà il Mediterraneo.

Le previsioni meteo per mercoledì 26 marzo parlano di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi un po’ ovunque, maggiori addensamenti sull’Emilia Romagna con locali fenomeni.

Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni in sviluppo su Alpi e Appennini e in sconfinamento sulle pianure.

Neve sui rilievi oltre i 1600-1800 metri.

In serata e in nottata tempo in miglioramento e con anche delle schiarite.

Al centro, al mattino locali piogge sui settori adriatici, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni sparsi e neve in Appennino dai 1800 metri; più asciutto sulle coste tirreniche.

In serata e nella notte ancora instabilità sul versante adriatico con piogge e neve fin verso i 1600-1700 metri, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE Tempo instabile su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio con piogge e temporali sparsi. In serata e nella notte insiste ancora il maltempo. Fenomeni più sporadici sulle Isole Maggiori, mentre sulle regioni ioniche non sono esclusi fenomeni a carattere di nubifragio.

Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo al Nord e in lieve calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime in lieve rialzo al Centro-Nord e in lieve rialzo sul resto d’Italia.