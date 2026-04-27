Vigili del Fuoco, al via i video sulla sicurezza: focus su giovani e locali pubblici

Promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione, soprattutto tra le nuove generazioni. È questo l’obiettivo del nuovo progetto lanciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che affianca alla tradizionale attività operativa un’azione concreta di sensibilizzazione rivolta ai più giovani.

L’iniziativa prende forma attraverso una prima serie di sei video pillole dedicate ai contesti del tempo libero e ai luoghi pubblici, pensate per aiutare ragazzi e studenti a riconoscere situazioni di rischio e adottare comportamenti corretti.

Sei video per imparare a prevenire i rischi

Nei video sono gli stessi Vigili del Fuoco a farsi portavoce dei messaggi di sicurezza, offrendo indicazioni semplici, dirette e facilmente applicabili nella vita quotidiana.

I contenuti affrontano alcune delle situazioni più comuni e potenzialmente pericolose nei locali pubblici:

presenza di fumo

uso del telefono

individuazione delle uscite di emergenza

sovraffollamento

effetto massa

modalità di uscita in sicurezza

L’obiettivo è fornire strumenti concreti per sviluppare consapevolezza e capacità di reazione in caso di emergenza.

“È fondamentale promuovere la diffusione della conoscenza e della cultura della sicurezza per rafforzare la consapevolezza del rischio, affinché ciascuno possa adottare comportamenti corretti nella vita quotidiana”, ha spiegato Francesco Notaro, Direttore Centrale per la formazione dei Vigili del Fuoco.

Il ruolo delle scuole e della tecnologia

Per ampliare la diffusione del progetto, i Vigili del Fuoco hanno coinvolto Gruppo Spaggiari Parma, realtà EdTech da oltre un secolo punto di riferimento per il mondo della scuola.

Grazie al suo ecosistema digitale, i contenuti raggiungeranno studenti, famiglie e docenti in modo capillare. In particolare, all’interno della piattaforma ClasseViva EXTRA è stata creata un’area dedicata ai messaggi dei Vigili del Fuoco, dove saranno disponibili i sei video e, progressivamente, nuovi materiali informativi.

“Promuovere benessere e sicurezza nella comunità scolastica è una priorità. Per questo riteniamo fondamentale sostenere e amplificare iniziative che diffondono la cultura della prevenzione tra studenti, docenti e famiglie”, ha dichiarato Nicola De Cesare, CEO di Gruppo Spaggiari Parma.

Un impegno che parte da lontano

L’iniziativa si inserisce in una collaborazione consolidata tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il mondo della scuola, da anni impegnati in attività di formazione e sensibilizzazione rivolte agli studenti.

Oggi questo percorso si arricchisce di nuovi strumenti digitali e linguaggi più vicini ai giovani, con l’obiettivo di rendere la sicurezza una competenza quotidiana. Un valore che passa dalla conoscenza, ma soprattutto dalla capacità di agire in modo responsabile in ogni contesto della vita.