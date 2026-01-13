Una vasta area di alta pressione si sta estendendo sul Mediterraneo centrale garantendo all’Italia una fase di tempo generalmente stabile, con cieli spesso coperti da nuvolosità bassa ma con pochi fenomeni significativi. La situazione resterà sostanzialmente tranquilla almeno fino a giovedì, mentre da venerdì aumenta la probabilità di un peggioramento, soprattutto al Nord-Ovest e in Sardegna.

Per la giornata di mercoledì 14 gennaio: al Nord ancora molte nubi, soprattutto basse e compatte, con locali pioviggini sulla Liguria e qualche schiarita in più tra Piemonte e Valle d’Aosta. Al Centro tempo stabile, con nubi basse sul versante tirrenico e maggiori aperture tra Marche e Abruzzo; possibili locali pioviggini sull’alta Toscana. Al Sud e sulle Isole continuerà a dominare il sole, con solo qualche addensamento basso tra Puglia e Basilicata.

Lo sguardo è però rivolto alla fine della settimana.

Da venerdì una vasta saccatura depressionaria potrebbe avvicinarsi al Mediterraneo occidentale, determinando un peggioramento del tempo su Nord-Ovest e Sardegna, con piogge e acquazzoni anche intensi. Sul resto del Paese il tempo potrebbe restare più stabile, ma l’evoluzione resta ancora incerta e andrà confermata nei prossimi aggiornamenti.

In sintesi: ancora qualche giorno di tempo tranquillo, temperature in rialzo e assenza di freddo invernale marcato, ma con l’attenzione puntata sul possibile ritorno del maltempo nel corso del weekend, soprattutto al Nord.