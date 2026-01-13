“Sono stato a Lugano per incontrare elettori e rappresentanti delle associazioni italiane del territorio, in una circoscrizione consolare che conta 127.463 iscritti AIRE. Al centro del confronto c’è stato il referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo, vissuto dalla comunità italiana in Svizzera come un’occasione importante per migliorare il nostro Paese, paragonandolo anche al sistema giuridico svizzero.

In tanti già supportano il SI, con un forte senso di responsabilità civica e di partecipazione”.

Lo afferma Simone Billi, deputato della Lega eletto all’estero e Presidente del Comitato per gli Italiani nel Mondo.

“Accanto al referendum – prosegue – abbiamo affrontato anche alcune questioni concrete che riguardano la vita quotidiana degli italiani in Svizzera, a partire dai servizi consolari e dal rapporto con i Comuni di origine in Italia, confermando ancora una volta quanto la comunità italiana a Lugano sia parte viva dell’Italia nel mondo” conclude.