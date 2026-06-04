La Festa della Repubblica italiana è stata celebrata a Oslo con un evento che ha unito diplomazia, cultura, musica ed eccellenze del Made in Italy, confermando la solidità dei rapporti tra Italia e Norvegia e aprendo nuove prospettive di collaborazione economica e industriale.

Le celebrazioni si sono svolte presso la prestigiosa Oslo Konserthus, dove l’Stefano Nicoletti ha accolto oltre 300 ospiti provenienti dal mondo politico, diplomatico, imprenditoriale, scientifico, culturale e dalla comunità italiana residente nel Paese scandinavo.

A rappresentare il governo norvegese è stata la segretaria di Stato del Ministero del Commercio Internazionale, dell’Industria e della Pesca, Siri Martinsen, la cui presenza ha confermato l’importanza strategica delle relazioni bilaterali tra Roma e Oslo.

Verso il Business Forum Italia-Norvegia

L’evento ha rappresentato anche un’importante occasione per rilanciare il dialogo economico tra i due Paesi in vista del Business Forum Italia-Norvegia, in programma l’8 giugno alla Farnesina.

A guidare la delegazione norvegese sarà la ministra del Commercio Internazionale e dell’Industria, Cecilie Myrseth, chiamata a confrontarsi con le istituzioni e le imprese italiane su temi strategici per il futuro della cooperazione europea.

Tra i principali ambiti di collaborazione figurano le energie rinnovabili, il trasporto marittimo sostenibile, la difesa, la protezione delle infrastrutture critiche, nonché l’approvvigionamento di materie prime strategiche e terre rare, settori sempre più centrali negli equilibri economici e geopolitici globali.

Frida Bollani Magoni conquista Oslo

Momento particolarmente apprezzato della serata è stato il concerto di Frida Bollani Magoni, considerata una delle giovani artiste italiane più talentuose della sua generazione.

Pianista, cantante e compositrice, Frida Bollani Magoni ha emozionato il pubblico con una performance intensa e raffinata, mettendo in mostra il proprio talento musicale e una straordinaria capacità interpretativa che le ha già permesso di conquistare importanti palcoscenici internazionali.

L’esibizione ha rappresentato uno dei momenti simbolici della celebrazione, offrendo agli ospiti un esempio concreto della vitalità e della creatività della nuova generazione di artisti italiani.

Il Made in Italy passa anche dalla tavola

Accanto alla musica e alla diplomazia economica, un ruolo di primo piano è stato riservato anche alla promozione dell’enogastronomia italiana, da sempre uno degli strumenti più efficaci per raccontare l’identità del nostro Paese all’estero.

La cucina italiana, i prodotti agroalimentari di qualità e la cultura del buon vivere continuano infatti a rappresentare uno straordinario veicolo di promozione internazionale, capace di rafforzare il prestigio del Made in Italy e di creare nuove opportunità commerciali sui mercati esteri.

Italia e Norvegia, un rapporto sempre più strategico

Le celebrazioni del 2 giugno a Oslo hanno confermato la solidità di un rapporto che negli ultimi anni si è ulteriormente rafforzato grazie alla crescente convergenza su temi economici, energetici e industriali.

Dalla transizione ecologica all’innovazione tecnologica, dalla sicurezza delle infrastrutture alle nuove sfide geopolitiche, Italia e Norvegia condividono oggi numerosi interessi strategici e una visione comune orientata alla sostenibilità e alla crescita.

In questo contesto, la Festa della Repubblica è diventata non solo un momento di celebrazione dell’identità italiana, ma anche un’occasione per consolidare relazioni internazionali sempre più importanti per il futuro del Paese e per la valorizzazione delle sue eccellenze nel mondo.