Roberto Vannacci accelera il percorso di strutturazione politica di Futuro Nazionale. Il movimento fondato dall’eurodeputato ed ex generale si prepara infatti alla sua prima grande prova organizzativa: l’assemblea costituente in programma sabato 13 e domenica 14 giugno all’Auditorium della Conciliazione di Roma.

Secondo quanto confermato dal coordinatore nazionale di Futuro Nazionale, Massimiliano Simoni, all’evento saranno invitati tutti i leader dei partiti politici italiani. Un segnale che conferma la volontà del movimento di accreditarsi come soggetto politico nazionale e interlocutore del centrodestra in vista delle prossime sfide elettorali.

L’iniziativa arriva in una fase particolarmente delicata per gli equilibri della coalizione guidata da Fratelli d’Italia. La crescita del consenso attorno alla figura di Vannacci continua infatti ad alimentare il dibattito sul futuro assetto del centrodestra e sul ruolo che Futuro Nazionale potrebbe ricoprire in vista delle elezioni politiche del 2027.

A confermare che il tema è già al centro delle riflessioni dei partiti tradizionali sono le dichiarazioni del portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi. Interpellato sulla possibilità di una futura alleanza elettorale con Futuro Nazionale, Nevi non ha chiuso la porta, ma ha fissato alcuni paletti precisi.

Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale



Foto IPP/ Diego Nangano Cappello Roma 30-03-2026

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“Per fare un’alleanza alle elezioni politiche ci vuole una compatibilità programmatica sulle questioni valoriali e sulla politica estera, che sono fondamentali per preservare la credibilità del Paese”, ha spiegato l’esponente azzurro. Secondo Nevi, sarà lo stesso Vannacci a dover chiarire la propria collocazione politica, scegliendo se contribuire al rafforzamento del centrodestra oppure percorrere altre strade.

Nel frattempo, però, Futuro Nazionale è finito al centro delle cronache anche per un episodio di intolleranza politica. Nella notte tra domenica e lunedì la nuova sede del movimento a Verona, inaugurata soltanto pochi giorni fa, è stata oggetto di un atto vandalico. Davanti all’ingresso sono stati lasciati uova marce, escrementi e rifiuti, mentre la vetrina è stata imbrattata con scritte offensive. Gli autori hanno inoltre lasciato una lettera di rivendicazione contenente insulti rivolti al movimento.

L’episodio è stato denunciato dal consigliere regionale Stefani Valdegamberi, referente veneto di Futuro Nazionale, che ha assicurato la volontà di individuare i responsabili anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha espresso solidarietà ai militanti del movimento di Vannacci. “La distanza, anche netta e profonda, dalle idee politiche di un movimento non può mai giustificare l’offesa, l’intimidazione o il danneggiamento di una sede politica. La democrazia vive del confronto tra posizioni diverse. Le idee si contestano con altre idee, non con gesti vigliacchi e incivili”, ha dichiarato il governatore.

L’episodio di Verona e la preparazione dell’assemblea costituente di Roma rappresentano due facce della stessa medaglia: da una parte la crescente esposizione pubblica di Futuro Nazionale, dall’altra le tensioni che accompagnano l’emergere di nuovi protagonisti sulla scena politica italiana.

L’appuntamento del 13 e 14 giugno servirà dunque non soltanto a definire l’organizzazione interna del movimento, ma anche a misurare la capacità di Vannacci di trasformare il consenso personale raccolto negli ultimi anni in una struttura politica stabile e radicata sul territorio. Un passaggio che molti osservatori considerano decisivo per comprendere quale sarà il peso reale di Futuro Nazionale negli equilibri del centrodestra e nella corsa verso le Politiche del 2027.