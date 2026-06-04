La storia della Repubblica Italiana non può essere raccontata senza considerare il contributo di milioni di connazionali che, nel corso dei decenni, hanno costruito la propria vita oltre i confini nazionali mantenendo vivo il legame con il Paese d’origine. È questo il messaggio che il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) ha voluto rilanciare in occasione delle celebrazioni per il 2 giugno, sottolineando il ruolo fondamentale delle comunità italiane nel mondo nel percorso democratico della Repubblica.

Al centro della riflessione vi è il documento “Il lungo percorso della rappresentanza degli italiani all’estero”, redatto da Silvana Mangione, Vicesegretaria generale del CGIE per i Paesi anglofoni extraeuropei. Un testo che ripercorre le tappe storiche che hanno portato alla nascita degli organismi di rappresentanza degli italiani residenti all’estero e al progressivo riconoscimento dei loro diritti di partecipazione democratica.

Una storia di diritti e partecipazione

Il documento evidenzia come il cammino verso una piena rappresentanza delle collettività italiane nel mondo sia stato lungo e complesso, ma allo stesso tempo fondamentale per rafforzare il rapporto tra lo Stato e i suoi cittadini residenti oltre confine.

Dalle prime forme associative alle conquiste legislative che hanno riconosciuto il diritto di voto e la partecipazione politica degli italiani all’estero, la storia dell’emigrazione italiana si intreccia profondamente con quella della crescita democratica del Paese.

Secondo il CGIE, la presenza italiana nel mondo non può essere considerata una realtà marginale o distante. Al contrario, rappresenta una componente essenziale della comunità nazionale, capace di contribuire alla diffusione della cultura italiana, alla promozione del Made in Italy e al rafforzamento delle relazioni internazionali dell’Italia.

Un patrimonio per l’Italia nel mondo

Nel corso degli anni, milioni di italiani emigrati e i loro discendenti hanno contribuito ad accrescere il prestigio del nostro Paese nei cinque continenti, diventando protagonisti in ambito economico, culturale, scientifico e istituzionale.

Le comunità italiane all’estero costituiscono oggi una rete globale di straordinario valore strategico, un patrimonio umano che continua a rappresentare un ponte tra l’Italia e i Paesi di accoglienza.

Per il CGIE, questa presenza non è soltanto una memoria del passato migratorio nazionale, ma una risorsa concreta per il presente e per il futuro dell’Italia, sempre più chiamata a confrontarsi con le sfide della globalizzazione e della mobilità internazionale.

I valori del 2 giugno oltre i confini nazionali

La Festa della Repubblica richiama ogni anno i principi fondanti della democrazia italiana: partecipazione, cittadinanza, diritti e responsabilità. Valori che trovano piena espressione anche nella storia delle comunità italiane all’estero, protagoniste di percorsi di integrazione che non hanno mai cancellato il senso di appartenenza alle proprie radici.

Nel messaggio diffuso in occasione del 2 giugno, il CGIE sottolinea come gli italiani nel mondo abbiano contribuito alla costruzione di un’Italia più aperta, moderna, plurale e internazionale, mantenendo vivo il dialogo tra il Paese e le sue comunità oltre confine.

L’impegno per il futuro della rappresentanza

In occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica, il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero rinnova il proprio impegno affinché le comunità italiane nel mondo continuino a essere ascoltate, valorizzate e coinvolte nei processi decisionali che riguardano il futuro del Paese.

Un richiamo che assume un significato particolare in un’epoca in cui la mobilità internazionale cresce e il numero degli italiani residenti all’estero continua ad aumentare. Per il CGIE, rafforzare la rappresentanza e la partecipazione dei connazionali oltre confine significa rafforzare la stessa Repubblica, riconoscendo che l’Italia non termina ai propri confini geografici, ma vive e si esprime anche attraverso milioni di cittadini che ogni giorno ne promuovono i valori nel mondo.