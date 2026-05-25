L’estate accelera e si prende l’Italia con diversi giorni di anticipo. La nuova settimana si apre infatti all’insegna del caldo intenso e della stabilità atmosferica grazie a una potente struttura anticiclonica di matrice subtropicale che sta investendo gran parte del Paese.

Secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, “ci attende un avvio di settimana decisamente bollente”, con temperature pienamente estive e anomalie termiche particolarmente marcate soprattutto al Centro-Nord.

Il picco del caldo è previsto sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, dove la combinazione tra forte soleggiamento e compressione dell’aria nei bassi strati farà salire sensibilmente le temperature.

In Pianura Padana, specialmente nelle aree centrali, si potranno raggiungere punte massime di 34-35 gradi, segnando uno dei primi veri assaggi d’estate della stagione 2026.

Scenario leggermente diverso invece al Sud e lungo il versante adriatico, dove una ventilazione debole o moderata dai quadranti settentrionali renderà il clima più sopportabile, con temperature meno elevate rispetto al resto del Paese.

In questa prima parte della settimana lo spazio per l’instabilità sarà praticamente assente. Solo sui rilievi di Sicilia e Calabria potranno svilupparsi isolati e rapidi rovesci pomeridiani, mentre sul resto d’Italia domineranno sole e cieli sereni.

Qualche cambiamento potrebbe arrivare nella seconda metà della settimana. A partire da giovedì sono previste infatti infiltrazioni di aria più fresca in quota che potrebbero favorire la formazione di temporali sparsi, inizialmente sul Nord-Est e successivamente lungo la dorsale appenninica.

Non si tratterà però di un vero cambio di stagione: i fenomeni saranno localizzati e il quadro generale resterà caratterizzato da caldo diffuso e temperature elevate.

L’anticiclone, insomma, sembra voler sancire con decisione l’inizio ufficiale della stagione estiva su tutta la penisola italiana.