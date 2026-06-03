Goffredo Dario Rossi è il nuovo Vice Coordinatore Nazionale MAIE Panama. A nominarlo è stato il Vicepresidente del MAIE Vincenzo Odoguardi, responsabile della circoscrizione Nord e Centro America, su segnalazione del neo Coordinatore Nazionale del MAIE Panama, Alberto Floriani.

La nomina rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della struttura del Movimento nel Paese centroamericano e conferma la volontà del MAIE di continuare ad ampliare la propria presenza sul territorio, valorizzando figure con esperienza internazionale, radicamento locale e forte legame con la comunità italiana.

Esperienza internazionale tra Panama, Nicaragua e Messico

Goffredo Rossi porta con sé un importante percorso professionale sviluppato tra Panama, Nicaragua e Messico, con esperienza nei settori della comunicazione, telecomunicazioni, bancario, immobiliare e sviluppo imprenditoriale, maturando una conoscenza diretta delle dinamiche economiche e sociali dell’America Latina.

Made in Italy, sviluppo economico e relazioni internazionali

Negli ultimi anni ha inoltre ricoperto il ruolo di Segretario Generale della Cámara Ítalo-Panameña de Comercio, Industria y Agricultura, contribuendo al rafforzamento delle relazioni economiche e associative tra Italia e Panama, promuovendo iniziative dedicate al Made in Italy, all’internazionalizzazione delle imprese italiane e alla crescita delle opportunità commerciali nella regione.

Per il MAIE, questa nomina si inserisce in una strategia più ampia di sviluppo organizzativo in Panama e nell’area centroamericana.

Con Floriani e Rossi il MAIE continuerà a crescere, rafforzando la propria struttura territoriale, la presenza istituzionale e il dialogo con le comunità italiane all’estero.

Il lavoro organizzativo proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori incarichi e nuove nomine volte a completare e consolidare la presenza del Movimento nelle diverse aree del Paese, includendo regioni strategiche come: Colón, Chiriquí, Chitré (Herrera), Santiago (Veraguas) e altre zone strategiche del Paese e altre zone di interesse per la collettività italiana.