C’è una storia che va oltre il calcio e che merita di essere raccontata. È la storia di Haiti, una delle nazioni più povere e martoriate del pianeta, che contro ogni previsione è riuscita a conquistare la qualificazione ai Mondiali di calcio 2026.

Per la nazionale caraibica si tratta di un ritorno storico: l’ultima e unica partecipazione alla Coppa del Mondo risaliva infatti al 1974, in Germania Ovest. Sono passati 52 anni da allora. Un’eternità sportiva che rende ancora più straordinario il traguardo raggiunto.

In un Paese travolto da una crisi senza precedenti, dove la sopravvivenza quotidiana è spesso una sfida, il calcio è riuscito a regalare un momento di orgoglio nazionale e una speranza collettiva.

Un Paese in ginocchio

La qualificazione di Haiti assume un significato particolare se si osserva il contesto in cui è maturata.

Da anni il Paese è ostaggio della violenza delle bande armate che controllano gran parte della capitale, Port-au-Prince. Centinaia di migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case, mentre la crisi economica e sociale continua ad aggravarsi.

A tutto questo si aggiungono le conseguenze di catastrofi naturali devastanti, a partire dal terremoto del 2010 che causò centinaia di migliaia di vittime e lasciò ferite ancora aperte nel tessuto sociale ed economico della nazione.

In questo scenario, parlare di sport sembra quasi un lusso. Eppure il calcio continua a rappresentare uno dei pochi elementi capaci di unire il popolo haitiano.

Una nazionale in esilio

L’impresa assume contorni ancora più incredibili se si considera che Haiti, di fatto, non dispone più di strutture adeguate per ospitare incontri internazionali.

Alcune gare casalinghe delle qualificazioni sono state disputate all’estero, in particolare a Curaçao. Lo stadio principale del Paese è stato progressivamente sottratto alla sua funzione sportiva, diventando negli anni simbolo del collasso delle istituzioni e della crescente insicurezza.

Persino il commissario tecnico, il francese Sébastien Migné, ha dovuto affrontare una situazione fuori dall’ordinario. Nominato nel 2024, ha gestito gran parte del suo lavoro a distanza, senza mai mettere piede ad Haiti a causa delle condizioni di sicurezza.

Una sorta di “nazionale in smart working”, costruita attraverso telefonate, videochiamate e osservazioni da remoto.

Il sogno costruito dagli haitiani all’estero

La rosa che ha conquistato la qualificazione è composta quasi interamente da giocatori cresciuti o residenti all’estero, impegnati nei campionati di Francia, Inghilterra, Turchia, Stati Uniti e altri Paesi.

Tra i protagonisti spicca il centrocampista Jean-Ricner Bellegarde, in forza al Wolverhampton, ma il simbolo dell’impresa è diventato Louicius Don Deedson, autore della rete decisiva che ha spalancato le porte del Mondiale.

Le sue parole raccontano meglio di qualsiasi statistica la drammatica realtà haitiana: “La gente scappa, tutto è chiuso, la violenza è folle”.

Eppure, proprio in mezzo a questo scenario, la nazionale è riuscita a costruire un percorso straordinario.

Una luce nel buio

Haiti ha chiuso al primo posto il proprio girone nelle qualificazioni Concacaf, superando avversarie più quotate come Honduras e Costa Rica. Un risultato che pochi osservatori avrebbero pronosticato.

Nelle ultime uscite la squadra ha dimostrato solidità, organizzazione e personalità, come confermato anche dal netto successo per 4-0 in amichevole contro la Nuova Zelanda.

Per il commissario tecnico Migné il sogno non finisce qui. L’obiettivo dichiarato è superare la fase a gironi del Mondiale 2026, traguardo che rappresenterebbe un’altra pagina storica.

Intanto, però, Haiti si gode già una vittoria che va ben oltre il rettangolo verde. In un Paese dove spesso le notizie parlano di violenza, miseria e disperazione, il pallone è riuscito a fare ciò che la politica e le istituzioni non sono state capaci di garantire: restituire, almeno per un momento, un sorriso e una ragione per sperare.

Per questo la qualificazione ai Mondiali 2026 non è soltanto un successo sportivo. È il simbolo della resilienza di un popolo che continua a lottare, anche quando tutto sembra perduto.