L’Ambasciata d’Italia in Venezuela ha celebrato martedì 2 giugno 2026 l’Anniversario della Repubblica Italiana con un ricevimento presso la Residenza ufficiale d’Italia.

L’evento si è svolto alla presenza di membri del Corpo Diplomatico, rappresentanti del Sistema Italia, della comunità italiana e italo-venezuelana, nonché del mondo imprenditoriale, economico, culturale, accademico e associativo del Paese.

Per la prima volta dopo alcuni anni è stato previsto l’intervento di autorità politiche venezuelane.

La celebrazione si è inserita nel quadro dell’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, proclamata a seguito del referendum del 2 giugno 1946, momento fondativo della democrazia italiana contemporanea e simbolo dei valori di libertà, partecipazione, unità e giustizia che continuano a ispirare l’azione dell’Italia nel mondo.

Il programma della serata ha unito il momento istituzionale a un percorso artistico pensato per rendere omaggio alla ricchezza della cultura italiana e al profondo legame di amicizia tra Italia e Venezuela.

APERTURA MUSICALE

L’apertura musicale è stata affidata all’ensemble vocale “Los Cinco”, che ha eseguito gli inni nazionali d’Italia e Venezuela, seguiti da una selezione di brani che hanno spaziato dall’opera lirica fino a pezzi di grande forza evocativa, italiani e venezuelani.

L’Ambasciata ha inoltre confermato il proprio sostegno ai giovani talenti musicali venezuelani che intendono partecipare a importanti competizioni liriche in Italia e nel mondo.

La serata è stata ulteriormente arricchita dalla partecipazione della Agrupación Folklórica Arlecchino C.I.V., che ha proposto un programma di danze e quadri musicali ispirati a diverse tradizioni popolari regionali. Il repertorio ha offerto agli ospiti un viaggio attraverso territori, racconti e sonorità capaci di esprimere la varietà e la forza identitaria della cultura italiana.

Al termine della parte istituzionale e artistica, il ricevimento ha rappresentato un momento di incontro e dialogo tra le istituzioni, la comunità italiana e gli amici dell’Italia in Venezuela, in uno spirito di condivisione, riconoscenza e amicizia.

L’AMBASCIATORE DE VITO

«Celebrare la Festa della Repubblica in Venezuela significa rinnovare il legame profondo tra l’Italia, la sua comunità e un Paese che ha accolto generazioni di italiani, diventati parte viva e dinamica della società venezuelana.

Nell’80° anniversario della Repubblica, rendiamo omaggio ai valori democratici che fondano la nostra identità nazionale e guardiamo con fiducia alle opportunità di rafforzare le relazioni con l’amico popolo venezuelano», ha dichiarato l’Ambasciatore d’Italia in Venezuela, Giovanni Umberto De Vito.

Attraverso la musica, la danza e la partecipazione della comunità, la celebrazione della Festa della Repubblica a Caracas ha confermato, tra l’altro, il ruolo della cultura come ponte tra popoli e identità, nonché come strumento privilegiato di dialogo tra Italia e Venezuela.