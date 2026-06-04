Festa della Repubblica in Australia, Italia protagonista tra innovazione, diritti e cooperazione strategica

L’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana è stato celebrato a Canberra con un evento che ha messo in luce non soltanto il valore della ricorrenza nazionale, ma anche la crescente importanza delle relazioni tra Italia e Australia in un contesto internazionale sempre più complesso e strategico.

L’Ambasciata d’Italia in Australia ha organizzato il ricevimento ufficiale presso la National Portrait Gallery, prestigiosa istituzione culturale che racconta l’identità australiana attraverso i volti e le storie delle personalità che hanno contribuito a costruire il Paese, molte delle quali legate anche alla storia dell’emigrazione italiana.

Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico, della ricerca e della cultura. Tra gli ospiti anche il Ministro federale ai Servizi Finanziari australiano, Daniel Mulino, nato in Italia, testimonianza concreta del contributo offerto dalla comunità italiana alla società australiana.

Italia e Australia, un rapporto sempre più strategico

Nel suo intervento, l’Nicola Lener ha sottolineato la profonda sintonia tra i principi sanciti dalla Costituzione italiana e i valori che guidano l’azione internazionale dell’Australia.

L’ambasciatore ha evidenziato come la stabilità dell’Indo-Pacifico rappresenti oggi una priorità globale, fondamentale per la sicurezza energetica, la libertà delle rotte commerciali e la tenuta delle catene di approvvigionamento internazionali.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla recente conclusione dei negoziati per l’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e l’Australia, considerato un passaggio strategico per il rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali tra le due realtà.

Secondo Lener, Canberra è destinata a diventare un partner sempre più importante per l’Europa grazie alle sue immense riserve di materie prime critiche e terre rare, risorse essenziali per settori chiave come l’aerospazio, la difesa e la transizione energetica.

Ricerca e innovazione al centro della collaborazione

Tra i temi affrontati durante la serata anche la collaborazione scientifica internazionale. L’ambasciatore ha accolto con favore il percorso che porterà l’Australia ad associarsi a Horizon Europe, il più importante programma mondiale di sostegno alla ricerca e all’innovazione.

Un passo che potrebbe rafforzare ulteriormente le collaborazioni tra università, centri di ricerca e imprese dei due Paesi, favorendo nuove opportunità nei settori ad alta tecnologia e nella ricerca avanzata.

Donne della Repubblica e Mille Miglia: il racconto dell’Italia che innova

Le celebrazioni del 2 giugno sono state anche un’occasione per raccontare la storia e l’identità italiana attraverso due percorsi espositivi particolarmente apprezzati dagli ospiti.

Da una parte la mostra fotografica “Donne della Repubblica”, realizzata da ANSA, dedicata alle protagoniste del cammino democratico italiano e all’evoluzione dei diritti civili nel nostro Paese.

Dall’altra un’esposizione fotografica ispirata alla Mille Miglia, simbolo dell’eccellenza motoristica italiana, capace di raccontare il connubio tra innovazione tecnologica, design e bellezza del territorio.

Le immagini hanno accompagnato i visitatori in un viaggio attraverso la storia della Repubblica, mostrando un’Italia che ha saputo crescere, trasformarsi e affermarsi nel mondo grazie alla forza delle sue idee, della sua creatività e della sua capacità di innovare.

Il valore della comunità italiana in Australia

La Festa della Repubblica a Canberra ha rappresentato anche un riconoscimento del ruolo svolto dalla numerosa comunità italiana e dagli italoaustraliani nello sviluppo delle relazioni tra i due Paesi.

Una comunità che continua a essere un ponte culturale, economico e umano tra le due nazioni, contribuendo a consolidare un rapporto che oggi guarda con sempre maggiore attenzione alle sfide del futuro: dalla ricerca scientifica alla sostenibilità, dall’innovazione tecnologica al commercio internazionale.

Ottant’anni dopo la nascita della Repubblica, l’Italia continua così a presentarsi nel mondo come un Paese capace di coniugare memoria e futuro, tradizione e innovazione, rafforzando la propria presenza in aree strategiche come l’Indo-Pacifico e consolidando legami storici che affondano le radici anche nelle storie di milioni di italiani emigrati all’estero.