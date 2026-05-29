Una volta LA7 era un canale rispettabile, interessante, abbastanza super partes. Adesso è diventato di una faziosità totale.
In tutti i programmi di intrattenimento – dalle battute di Crozza alla Gruber, a Floris, alle trasmissioni in prima serata – è un monocorde, quotidiano attacco al governo, a Giorgia Meloni, al centro-destra.
Ospiti faziosi che parlano senza interruzione, quasi nessun confronto, conduzioni visibilmente partigiane.
E se gli elettori di centro-destra cominciassero a boicottarla? Magari anche Cairo capirebbe che servirebbe alla 7 un po’ più di obiettività e pluralismo.