L’Italia resta sotto l’influenza di un campo di alta pressione sull’Atlantico, mentre il Mediterraneo centrale rimane esposto all’instabilità atmosferica.
Le previsioni meteo per mercoledì 11 marzo indicano una giornata caratterizzata da acquazzoni e temporali sparsi, soprattutto nel pomeriggio e sulle zone interne del Centro-Sud.
Previsioni per giovedì e venerdì:
Una blanda saccatura con goccia fredda in quota attraverserà la Penisola, determinando un peggioramento del meteo soprattutto tra Liguria e regioni centrali, con precipitazioni sparse localmente anche a carattere di temporale.
L’instabilità raggiungerà progressivamente anche il Sud.
Weekend:
Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, una saccatura depressionaria in affondo sul Mediterraneo centro-occidentale potrebbe portare un peggioramento significativo tra sabato e domenica, interessando principalmente il Nord-Ovest e le Isole Maggiori. La traiettoria del minimo resta tuttavia incerta, influenzando la distribuzione delle precipitazioni.
Gli esperti raccomandano di monitorare costantemente gli aggiornamenti, in particolare per chi si sposta in zone interne o montuose, dove il rischio di temporali e nevicate rimane elevato.