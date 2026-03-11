Il dibattito sulla politica industriale europea e sul futuro del Made in Italy ha assunto negli ultimi mesi una centralità che non si registrava da decenni. Le grandi transizioni energetiche, tecnologiche e geopolitiche stanno ridefinendo le catene del valore globali, imponendo ai sistemi produttivi nazionali un ripensamento profondo delle proprie strategie di sviluppo.

In questo contesto, il Libro Bianco sul Made in Italy 2030 rappresenta un passaggio importante. Non solo perché quantifica e qualifica il contributo della manifattura italiana, ma perché riconosce la necessità di una nuova integrazione tra industria, servizi avanzati, ricerca e innovazione tecnologica. La competitività non si gioca più esclusivamente sulla capacità produttiva, ma sulla capacità di generare ecosistemi industriali complessi e resilienti.

Il tema dell’energia, in particolare, assume un ruolo determinante. Senza sicurezza energetica e senza una transizione sostenibile ma realistica, nessuna politica industriale può dirsi credibile. L’Europa ha avviato un cambio di paradigma, riconoscendo la necessità di sostenere le filiere strategiche e di rafforzare la propria autonomia produttiva. L’Italia, con la sua tradizione manifatturiera e con la sua capacità di innovazione diffusa, può e deve essere protagonista di questa nuova fase.

La sfida non è solo tecnologica, ma anche finanziaria e istituzionale. Occorre mobilitare il risparmio privato verso progetti industriali di lungo periodo, semplificare gli strumenti di intervento pubblico e favorire una maggiore collaborazione tra imprese, università e centri di ricerca. In questo senso, il coordinamento tra politiche nazionali e politiche europee sarà decisivo.

La transizione verde, se interpretata come leva di sviluppo e non come vincolo ideologico, può rappresentare una straordinaria opportunità per rilanciare la competitività del sistema produttivo italiano. L’obiettivo deve essere quello di coniugare sostenibilità, crescita e coesione sociale, evitando derive che penalizzino la nostra base industriale.

Il futuro del Made in Italy non sarà determinato dalla difesa di modelli del passato, ma dalla capacità di costruire una nuova politica industriale che sappia integrare tradizione e innovazione, dimensione nazionale e prospettiva europea. È su questo terreno che si giocherà la competitività del Paese nei prossimi anni.