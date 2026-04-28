Il Museo dell’Emigrazione Italiana festeggia quattro anni: eventi a Genova e nel mondo
Il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana celebra il suo quarto anniversario con un ricco calendario di iniziative a Genova. Dal 1° al 16 maggio, il museo aprirà le sue porte con eventi, proiezioni e momenti di approfondimento dedicati al racconto dell’Italia nel mondo.
Un programma che unisce memoria, ricerca e valorizzazione delle eccellenze contemporanee, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il Paese e le sue comunità all’estero.
Eventi, proiezioni e ingresso gratuito
Tra gli appuntamenti più attesi, l’apertura gratuita al pubblico prevista per sabato 16 maggio, dalle 10 alle 18, che consentirà a visitatori e appassionati di scoprire il percorso museale senza costi.
Le celebrazioni prenderanno il via il 1° maggio con la proiezione – fino al 10 maggio – di un cortometraggio dedicato agli Alpini all’estero, realizzato in occasione della 97ª Adunata Nazionale degli Alpini. Un contenuto dal forte valore simbolico, che mette al centro identità, appartenenza e presenza italiana nel mondo.
Un museo sempre più internazionale
Il compleanno del MEI non si limiterà a Genova. Come sottolineato dal presidente Paolo Masini, le celebrazioni avranno una dimensione globale.
“Quattro anni rappresentano già un percorso importante, costruito grazie a centinaia di collaborazioni internazionali. Festeggeremo non solo in Italia, ma anche all’estero”, ha spiegato.
In particolare, il pubblico in Sud America e in Bulgaria potrà visitare installazioni immersive dedicate all’emigrazione italiana, ospitate all’interno di musei locali, ampliando così la diffusione della storia migratoria italiana oltre i confini nazionali.
Focus su italiani nel mondo e radici
Il programma prevede anche momenti di approfondimento e confronto. L’8 maggio il museo accoglierà delegazioni estere in visita, accompagnandole in un percorso alla scoperta delle radici italiane.
Il 12 maggio, invece, spazio all’analisi con un incontro dedicato al “Rapporto italiani nel mondo”, uno dei principali strumenti di lettura del fenomeno migratorio contemporaneo.
Un ponte tra passato e futuro
In quattro anni il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana si è affermato come uno dei principali punti di riferimento per la narrazione della diaspora italiana, capace di unire storia e attualità.
Conclusione
Le celebrazioni del quarto anniversario non sono solo un momento festivo, ma rappresentano un’occasione per riflettere sul ruolo degli italiani nel mondo, ieri e oggi.
In un tempo in cui la mobilità internazionale continua a crescere, il MEI si conferma uno spazio fondamentale per comprendere identità, radici e trasformazioni, mantenendo vivo quel filo invisibile che lega milioni di italiani alle proprie origini, ovunque si trovino.