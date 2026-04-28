L’on. Fabio Porta, eletto in Sud America con il Pd, è intervenuto oggi nell’Aula Magna del Rettorato della Sapienza Università di Roma, al workshop “Italia e Brasile: 150 anni di migrazioni, intrecci storici e prospettive future”, promosso dal Dipartimento MEMOTEF.

Nel suo intervento conclusivo, dedicato a migrazioni italiane, politiche per gli italiani all’estero e memoria storica, Porta ha ricordato che la grande migrazione verso il Brasile è parte strutturale della nostra storia nazionale e continua a orientare le relazioni tra i due Paesi.

Ha sottolineato la necessità di politiche di lungo periodo, capaci di valorizzare le comunità italiane nel mondo come reti diasporiche attive e come risorsa di “soft power democratico”.

Il deputato ha, inoltre, richiamato l’importanza di inserire stabilmente la storia dell’emigrazione italiana nei percorsi formativi, per educare a una cittadinanza consapevole e coerente con i principi costituzionali di dignità e solidarietà.

L’on. Porta ha, infine, ringraziato la Magnifica Rettrice Antonella Polimeni, l’Ambasciatore del Brasile in Italia Renato Mosca De Souza, la professoressa Donatella Strangio e il Dipartimento MEMOTEF per aver promosso un’iniziativa che, mettendo in dialogo studiosi, istituzioni e comunità, contribuisce a restituire centralità alla storia dell’emigrazione italiana in Brasile e alle sue prospettive future nelle relazioni tra i due Paesi.